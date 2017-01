Irã segue buscas por bombeiros

00:00 · 21.01.2017

Teerã. Os socorristas continuavam na última sexta-feira (20) as buscas entre os escombros do edifício que desabou no dia anterior em Teerã, para encontrar os bombeiros desaparecidos que trabalhavam no local para apagar um incêndio.

Na manhã de quinta-feira (19) foi declarado um incêndio, cujas causas ainda são desconhecidas, em um edifício chamado Plasco. Os bombeiros conseguiram retirar os moradores antes que a construção afundasse em meio a uma gigantesca nuvem de poeira, mas vários agentes de segurança ficaram presos no local após o desabamento.

Um bombeiro que conseguiu sair do edifício antes do colapso na construção morreu no hospital, devido às queimaduras.

O prefeito da capital iraniana, Mohamad Bagher Ghalibaf, afirmou que 20 bombeiros estavam dentro do edifício e que alguns deles perderam a vida, mas não divulgou números precisos. A agência Irna citou, 84 pessoas feridas, com 10 hospitalizadas.

Socorristas e soldados, utilizando cães treinados para este tipo de buscas, trabalharam durante toda a noite para tentar localizar os vinte bombeiros que estavam no edifício.

O Plasco era um dos edifícios mais altos construídos na capital no início da década de 1960, e abrigava um centro comercial e ateliês têxteis.