Irã e Rússia rejeitam novo acordo nuclear

00:00 · 26.04.2018

Teerã. Teerã e Moscou rejeitaram categoricamente ontem qualquer novo acordo sobre o programa nuclear iraniano, em uma resposta às declarações neste sentido feitas pelos presidentes dos EUA e da França.

Resultado de ásperas negociações diplomáticas entre o Irã e o Grupo 5+1 (Alemanha, China, EUA, França, Reino Unido e Rússia) em julho de 2015, o acordo de Viena parece mais fragilizado do que nunca. Donald Trump e o Emmanuel Macron foram evasivos sobre a abrangência e as consequências exatas das novas negociações que defenderam.

"Desejamos trabalhar sobre um novo acordo com o Irã", afirmou Macron, evocando a possibilidade de seu colega americano cumprir sua promessa de campanha de se desfazer do texto visando impedir o Irã de se dotar da bomba atômica.

"Junto com um líder de um país europeu, eles afirmam: 'Nós queremos decidir sobre um acordo alcançado entre sete partes'. Para quê? Com que direito?", atacou o presidente iraniano Hassan Rohani. "Com este acordo, fizemos cair as acusações e provamos que os EUA e Israel mentem sobre o Irã há décadas".