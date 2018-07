Investigada a morte de britânica contaminada

00:00 · 09.07.2018

Londres. A britânica contaminada com o agente neurotóxico Novichok e internada desde sábado em Salisbury (sul da Inglaterra) faleceu na noite de ontem (8), anunciou a Polícia britânica, que iniciou uma investigação por homicídio. Ela foi identificada como Dawn Sturgess, de 44 anos, originária de Durrington", acrescentou a Scotland Yard.

A primeira-ministra britânica, Theresa May, reagiu imediatamente a este anúncio. "Estou horrorizada e consternada pela morte de Dawn Sturgess", declarou a premiê. "O governo dá todo seu apoio à população local, que se vê diante dessa tragédia".

"Dawn deixa sua família e três filhas, e nossos pensamentos e orações estão com eles neste período extremamente difícil", declarou Neil Basu, chefe da polícia antiterrorista britânica.

A Scotland Yard explicou que o homem de 45 anos, também contaminado com Novichok, e hospitalizado no sábado, continua em estado crítico. Ele se chama Charlie Rowley e que estava com sua parceira, Sturgess. O casal foi hospitalizado após ter manipulado um objeto contaminado, vinculando o incidente ao envenenamento do ex-espião russo, Serguei Skripal, e sua filha, Yulia, em março.