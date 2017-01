Incêndio em barco tira vida de 23 pessoas

00:00 · 02.01.2017

Jacarta. Ao menos 23 pessoas morreram e outras 17 estavam desaparecidas ontem após um incêndio em um barco que transportava turistas locais na Indonésia e se dirigia a uma ilha ao norte da capital, Jacarta.

O pânico tomou conta dos mais de 200 passageiros que estavam a bordo, muitos dos quais se jogaram no mar quando as chamas e a fumaça se apoderaram do "Zahro Express" pouco depois de sua partida do porto da capital rumo à ilha de Tidung, a 50 km da capital.

"194 pessoas foram resgatadas", declarou um porta-voz da agência nacional de gestão de catástrofes, Sutopo Purwo Nugroho. "A lista do barco diz que havia cerca de 100 pessoas a bordo, mas obviamente este número é falso, então seguimos com as buscas", acrescentou.

O incêndio começou com uma explosão na sala de máquinas que o ministério das Transportes classificou de acidental e disse que poderia ter sido causada por uma falha elétrica.

"Quinze minutos depois da partida, as pessoas na parte traseira do barco começaram a fazer barulho", contou Evi, uma passageira que se identificou apenas por seu primeiro nome, à rede de televisão local Metro TV.