Incêndio deixa edifício em chamas em Londres

00:00 · 14.06.2017 / atualizado às 00:40

Londres. Um incêndio de grandes proporções atingiu, no final da noite de ontem, um edifício de 27 andares, em Londres, provocando uma coluna de fumaça, que reacendeu nos britânicos o medo de atentado terrorista.

Cerca de 200 bombeiros se dirigiram ao local. Há notícias de pessoas feridas. Os moradores tiveram de deixar suas residências, pois as chamas estavam fora do controle e havia o risco de desabamento do prédio, chamado Grenfell Tower.

Pelo menos duas pessoas ficaram intoxicadas e receberam os primeiros socorros. A Scotland Yard ainda investiga o que ocorreu no edifício.

Recentemente, o Reino Unido foi sacudido por atentados terroristas reivindicados pelo Estado Islâmico.