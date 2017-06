Homem fere policial perto da catedral de Notre-Dame

00:00 · 07.06.2017 / atualizado às 08:56

Paris. Um homem atacou um policial com um martelo, ontem à tarde, antes de ser neutralizado por um disparo em frente à catedral Notre-Dame de Paris, em um contexto de forte ameaça terrorista três dias depois de um ataque em Londres.

Segundo o ministro francês do Interior, Gérard Collomb, o agressor gritou "isso é pela Síria" no momento do ataque e carregava uma identificação de "estudante argelino", documento cuja autenticidade está sendo verificada. "Aparentemente o indivíduo estava sozinho", informou o ministro à imprensa, indicando que o agressor carregava "duas facas de cozinha".

Após a agressão, ele "reivindicou ser um soldado do califado" autoproclamado pelo grupo Estado Islâmico (EI).

O agressor, ferido, foi hospitalizado. Já o oficial agredido sofreu ferimentos leves, assinalaram fontes policiais. Um de seus colegas atirou contra o agressor depois que ele tentou atacá-los com um martelo.

As autoridades pediram ao público que se mantenha distante da área, um dos locais mais visitados da capital francesa, mas garantiu que a "situação estava sob controle" pouco antes das 15h30 GMT (12h30 de Brasília). A Procuradoria antiterrorista de Paris abriu uma investigação. As ruas próximas à catedral estão isoladas. Policiais com coletes à prova de balas saíam da sede da polícia, que fica em frente à Notre-Dame.

Pelo menos mil pessoas ficaram bloqueadas dentro da catedral no momento do incidente.

"As pessoas estão tranquilas, conversam, rezam, continuam a visita", disse André Finot, responsável pela comunicação da catedral, localizada no centro de Paris, um dos locais mais visitados da Europa, com 13 milhões de visitantes por ano.

A França está em estado de alerta máximo após uma onda de ataques terroristas que fizeram 239 mortos desde 2015.