Homem atropela ao menos 20 pessoas na Austrália

00:00 · 22.12.2017

Melbourne. Um automóvel atropelou deliberadamente, ontem, vários pedestres em Melbourne, a segunda maior cidade da Austrália, e deixou 20 feridos, alguns em estado grave. O premiê do estado de Victoria, Daniel Andrews, referiu-se ao atropelamento como um "ato maléfico, covarde e deliberado".

O motorista foi identificado como um australiano de origem afegã, de 32 anos, com problemas mentais e sem vínculos conhecidos com terrorismo.

O detido era conhecido da Polícia por cometer infrações de trânsito e consumo de drogas.

Um segundo homem foi preso. "Não sabemos a motivação", disse o comandante da polícia estadual, Russell Barrett.

O canal de televisão Sky News Australia informou que uma criança foi hospitalizada em condição grave. Segundo a emissora, que citou testemunhas, um Suzuki Grand Vitara com dois homens a bordo avançou contra a multidão e não deu sinais de uma tentativa de reduzir a velocidade.

No Twitter, a Polícia pediu que as testemunhas enviem as imagens de que dispõem para ajudar na investigação. Uma testemunha contou que ouviu gritos antes de observar as pessoas "voando para todos os lados".

O cruzamento onde ocorreu o incidente é um dos mais frequentados de Melbourne, em especial no período natalino, durante as férias dos estudantes.

Em janeiro, um carro avançou deliberadamente contra uma multidão no centro de Melbourne e matou seis pessoas. No momento da tragédia, o motorista, suspeito de ter esfaqueado o irmão, estava sendo perseguido pela polícia.

Sem vínculos terroristas, o ataque provocou um impacto entre os australianos. A ação aconteceu perto de Melbourne Park, onde era disputado o Aberto de Tênis.

O governo australiano passou a expressar preocupação com o extremismo local e, segundo as autoridades, nos últimos anos foram evitados 13 atentados no país.