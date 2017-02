Homem ataca com facão patrulha militar em Paris

00:00 · 04.02.2017

Um soldado ficou levemente ferido na cabeça durante o confronto com o homem, que não teve a identidade revelada; outro suspeito também foi detido ( Foto: AFP )

Paris. Um homem atacou uma patrulha militar com um facão e aos gritos de "Alá é grande" na última sexta-feira (3) perto do Museu do Louvre, em Paris, antes de ser gravemente ferido pelo disparo de um soldado. A França encara o episódio como de "caráter terrorista".

O suspeito teria entrado na França em 26 de janeiro, em um voo procedente de Dubai. Embora sua identidade não tenha sido revelada oficialmente, em seu pedido de visto, o homem, de 29 anos, disse ter nascido no Egito. "Visivelmente" se trata de um "ataque terrorista", disse o primeiro-ministro francês, Bernard Cazeneuve. A Polícia francesa realizou na tarde de sexta-feira uma batida no centro de Paris, perto da avenida Champs Elysées, informou uma fonte próxima à investigação.

Agressão

O ataque aconteceu por volta das 10h locais (8h de Fortaleza) na entrada da turística galeria do Carrossel do Louvre, que dá acesso ao museu mais frequentado do mundo.

Um soldado ficou levemente ferido no couro cabeludo, enquanto o agressor foi ferido na barriga e está em estado grave, informou o chefe da polícia de Paris, Michel Cadot. De acordo com Cadot, o agressor, "armado com pelo menos um facão, e talvez com uma segunda arma, correu em direção à patrulha de quatro homens", fazendo ameaças e gritando "Allah Akbar" (Deus é grande em árabe).

Ao não conseguir neutralizá-lo, um dos militares disparou cinco tiros, atingindo o estômago do agressor. Até o fechamento desta edição, o agressor passava por uma cirurgia, correndo risco de morte, segundo uma fonte próxima à investigação.

Algumas testemunhas descreveram cenas de pânico. "Ouvimos disparos (...) Saímos. Estamos nervosos, há colegas chorando", disse um homem que trabalha em um restaurante do Louvre e que pediu para não ser identificado.

"Vimos clientes correndo, e logo percebemos que algo sério estava acontecendo. Corremos e saímos do restaurante. Vi a morte chegar com tudo o que tem acontecido, realmente senti medo", relatou um colega.

As duas mochilas que o agressor carregava nas costas não continham material explosivo, segundo o chefe da polícia.

Além do agressor, uma segunda pessoa "de comportamento suspeito" foi detida, segundo Cadot, que não confirmou a participação do outro suspeito no ataque. "A ameaça continua, temos de enfrentá-la", afirmou.

Reação

Já o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump reagiu à ocorrência com uma mensagem no Twitter. "Um novo terrorista islâmico radical acaba de atacar no Museu do Louvre de Paris. Os turistas foram confinados. A França em tensão outra vez. Vamos ser inteligentes", tuitou.

De Malta, onde participa de uma cúpula da União Europeia, o presidente François Holllande qualificou o ataque de uma "agressão selvagem" e elogiou a coragem dos soldados.

Olimpíadas

O ataque ocorreu no mesmo dia em que Paris lançou sua campanha para sediar os Jogos Olímpicos de 2024.

Mais de mil pessoas, inclusive 250 que estavam dentro do museu, permaneceram confinadas durante várias horas. A França está sob o regime excepcional de estado de emergência após uma onda de atentados de extremistas islâmicos, que deixou 238 mortos desde janeiro de 2015.

Ações de radicais

Junho 2016: Magnanville - Um policial foi morto a facadas na noite de 13 de junho de 2016, em frente a sua casa em Magnanville. O agressor se escondeu na casa antes de ser morto pela polícia, que encontrou no interior da residência o corpo da esposa do policial.

Janeiro 2016: Paris - Um homem armado com um cutelo e um cinto explosivo falso foi morto depois de gritar "Allah é grande" ao se aproximar de uma delegacia de Paris. Ele carregava uma reivindicação manuscrita em árabe, na qual prometia lealdade ao EI.

Fevereiro 2015: Nice - Em Nice (sudeste), três militares de guarda em frente a um centro comunitário judeu são agredidos. O autor do ataque com faca, Moussa Coulibaly, foi preso. Ele expressou seu ódio à França, à polícia, aos militares e aos judeus.

Janeiro 2015: Montrouge - Em 8 de janeiro de 2015, Amédy Coulibaly matou um policial em Montrouge, no subúrbio de Paris, antes de tomar como refém no dia seguinte os clientes e funcionários de um supermercado kosher na capital francesa, matando quatro deles.