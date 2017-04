Grupo ETA entrega armas a franceses

00:00 · 08.04.2017 / atualizado às 00:52

Vitoria-Gasteiz. O ETA já entregou as armas a representantes da sociedade civil na França, indicou na sexta-feira (7) um militante francês da associação basca Bizi, depois que a organização separatista anunciou seu “desarmamento total” neste sábado.

“O ETA entregou as armas à sociedade civil. Estão em território francês”, indicou o militante ecologista basco “Txetx” Etcheverry, confirmando uma declaração que o ETA enviou na quinta.

“Desde o ano passado, temos a responsabilidade política e técnica do desarmamento do ETA. Fizemos isso”, afirmou Etcheverry, que se apresenta como um “artífice para a paz”.

Arsenal

No entanto, este militante não comunicou detalhes sobre as “modalidades”, que indicou que são “confidenciais”, nem sobre o que acontecerá depois com o arsenal composto por armas e explosivos. “A partir de amanhã (sábado), especialistas farão uma série de verificações”, indicou este militante, em referência aos membros da Comissão Internacional de Verificação, uma estrutura não reconhecida por Madri nem Paris que supervisiona a aplicação do cessar-fogo declarado pelo ETA em 2011.

Uma fonte próxima às forças de segurança indicou que a polícia francesa junto a especialistas em desminagem estão mobilizados no País Basco francês “prontos para intervir”.