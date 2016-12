Grupo Estado Islâmico reivindica ato em Berlim

00:00 · 21.12.2016

Mais cedo, a chanceler Angela Merkel já tinha confirmado que o massacre seria um "ataque terrorista". Ontem, ela também homenageou as vítimas ( Foto: AFP )

Berlim/ Raqqa. O grupo extremista Estado Islâmico (EI) reivindicou ontem o atentado contra uma feira natalina em Berlim, onde um caminhão foi lançado na multidão, deixando 12 mortos e 48 feridos, reportou a Amaq, a agência de propaganda da organização. "Um soldado do EI executou a operação de Berlim, em resposta aos apelos de visar cidadãos de países da coalizão internacional" que luta contra o EI, destacou a agência, em Beirute, no Líbano.

>Europa se reforça depois de ataque

Mais cedo, a chanceler alemã, Angela Merkel, já tinha confirmado que o massacre resultou de um "ataque terrorista".

A coalizão internacional liderada pelos Estados Unidos e do qual a Alemanha participa, realiza bombardeios aéreos sobre posições do EI nas regiões que os extremistas ocupam no Iraque e na Síria. Um dia depois do atentado, a polícia berlinense não estava certa de que o demandante de asilo paquistanês detido inicialmente como suspeito tenha sido o autor do atentado, e devido à falta de provas, a Justiça decidiu o liberar. Sendo assim, o verdadeiro responsável pelo ataque estaria foragido.

"Talvez tenhamos um criminoso perigoso na região e isto, obviamente, deixa as pessoas nervosas", advertiu o chefe da polícia berlinesa, Klaus Kandt.

"Obviamente, estamos aumentando as medidas de segurança. Agora é necessário um nível de alerta elevado", acrescentou. O balanço até o momento do ataque registrado em Berlim é de 12 mortos e 48 feridos, 24 dos quais continuavam internados na noite de ontem, alguns ainda em estado grave.

O suspeito inicial do ataque era um paquistanês que chegou à Alemanha em 31 de dezembro de 2015 pela rota dos Bálcãs e "registrado em Berlim em fevereiro" como demandante de asilo, informou o ministro do Interior, Thomas de Maizière.

A polícia e a procuradoria federal indicaram que o requerente de asilo provavelmente não foi o autor do crime e ele foi libertado por falta de evidências, informou a procuradoria.

Um dia após o atentado, a confusão continuava reinando. A procuradoria antiterrorista está a cargo das investigações, e a polícia realizou buscas em um dos principais centros de refugiados de Berlim, no antigo aeroporto de Tempelhof, onde o suspeito pode ter se escondido.

Sangue e corpos

Antes de surgirem dúvidas da polícia sobre a identidade do suspeito, Angela Merkel considerou "que para nós seria particularmente difícil de suportar se for confirmado que este ato foi cometido por uma pessoa que pediu proteção e asilo".

Logo após o ataque, Angela Merkel recebeu uma enxurrada de críticas sobre sua política de imigração generosa.

"Estes são os mortos de Merkel!", denunciou em sua conta no Twitter um dos líderes do partido populista de direita Alternativa para a Alemanha (AFD), Marcus Pretzell.

"A Alemanha não é mais segura" face "ao terrorismo do Islã radical", acrescentou outro membro da AFD, Frauke Petry, questionando a decisão do chanceler de abrir as portas do país em 2015 para quase 900.000 refugiados que fugiam da guerra e da pobreza, originários principalmente do mundo muçulmano. Aproximadamente 300.000 chegaram em 2016.

Monumento

A tragédia ocorreu perto da Igreja Memorial, monumento da capital alemã com seu campanário destruído pelos bombardeios na Segunda Guerra Mundial. O caminhão foi evacuado ontem.

O que já se sabe

Foi um atentado

O Estado Islâmico (EI) reivindicou o atentado através de sua agência de propaganda, Amaq. Mais cedo, a chanceler alemã Angela Merkel já tinha confirmado que o massacre resultou de um "ato terrorista".

O que aconteceu exatamente?

Na segunda-feira (19) à noite, por volta das 20h locais (16h em Fortaleza), um caminhão percorreu entre 50 e 80 metros através de um dos mercados mais visitados de Berlim, no oeste da capital alemã.

De onde vinha o caminhão?

Trata-se de um veículo pesado que pertence a uma empresa de transporte polonesa. A polícia alemã acredita que foi roubado. O corpo do motorista polonês, morto com arma de fogo, foi encontrado no caminhão.