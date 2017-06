Fundação de Eric Trump investigada

00:00 · 12.06.2017

Washington. O procurador de assuntos fiscais do estado de Nova York, Eric Schneiderman, investiga o destino final de uma parte dos recursos reunidos pela fundação de Eric Trump, diante de suspeitas de que poderiam ter sido desviados para as finanças do grupo do seu pai, o presidente americano Donald Trump.

A fundação foi criada em 2007 com a finalidade de contribuir para a pesquisa sobre o câncer infantil. Para arrecadar fundos, organiza todos os anos um torneio de golfe em um dos campos pertencentes ao grupo do seu pai, o Trump National Golf Club, ao norte de Nova York. O campo e as instalações eram inicialmente emprestadas para a ocasião pela Organização Trump, mas desde 2010 tem cobrado o aluguel, de acordo com investigação realizada pela revista "Forbes".

Interesse

O custo da organização do evento era em média inferior a US$ 50.000, mas aumentou para US$ 322.000 em 2015.

Para evitar conflitos de interesses, Eric Trump deixou a fundação no fim de 2016. Ao ser questionado, não quis responder qual o destino do dinheiro.