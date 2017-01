França inicia homenagens a mortos em ataque à revista

00:00 · 06.01.2017

No aniversário de dois anos do atentado ao prédio da publicação humorística semanal, a memória dos mortos foi lembrada pelos franceses ( Foto: AFP )

Paris. Dois anos depois do atentado que dizimou sua redação em Paris, a revista semanal satírica francesa 'Charlie Hebdo' mantém intacta sua insolência e reivindica o direito a fazer piada de tudo, apesar de seu diretor assegurar que a publicação nunca foi tão criticada.

Neste aniversário sombrio, a revista mais uma vez lançou mão do humor negro: "2017, enfim, o fim do túnel", estampa sua capa esta semana, junto a um personagem que olha o cano de um fuzil islamita.

Naquele 7 de janeiro dois anos atrás, a França sofria o primeiro de uma série de atentados cometidos por extremistas islâmicos, que deixaram 238 mortos até agora. Naquele dia, os irmãos Said e Cherif Kouachi invadiram a sede parisiense do semanário e executaram 11 pessoas, entre elas vários de seus renomados cartunistas, como Cabu, Wolinksi, Charb, Honoré e Tignous.

O 'Charlie Hebdo' foi atacado - segundo a rede Al Qaeda, que reivindicou o atentado - por ter representado o profeta Maomé.

Em resposta, milhões de pessoas adotaram nas ruas e na internet o lema "Je suis Charlie" (Eu sou Charlie), transformando o semanário em um símbolo da liberdade de expressão.

O periódico vende atualmente cem mil exemplares semanais, contra trinta mil antes do massacre. Os recursos obtidos desde então lhe permitiram se expandir. Sua página na internet está parcialmente traduzida ao inglês e na Alemanha acaba de ser lançada versão em papel.

Mas o semanário também paga o preço de sua popularidade: seus desenhos costumam despertar críticas e ameaças.

"Curiosamente, temos a impressão de que agora as pessoas são mais intolerantes com o Charlie. Estão à espreita de qualquer coisa com nossos desenhos", explica Riss, diretor da publicação. "Antes, nos diziam que tivéssemos cuidado com os islamitas e agora é preciso ter cuidado com os islamitas, os russos, os turcos", confidencia.

Segundo os funcionários, as ameaças de morte continuam.

Em memória

Várias homenagens, presididas pelo ministro do Interior, Bruno Le Roux, e pela prefeita de Paris, Anne Hidalgo, foram realizadas ontem, em memória das vítimas dos atentados de janeiro de 2015, que deixaram, no total, 17 mortos, incluindo quatro em um supermercado judaico.