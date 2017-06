Forças anti-EI avançam em Raqa, na Síria

00:00 · 10.06.2017

As Forças Democráticas Sírias (FDS), apoiadas pelos Estados Unidos, realizaram ações para expulsar combatentes do Estado Islâmico ( Foto: AFP )

Raqa. Os combatentes curdos e árabes avançavam na sexta-feira (9) pelo oeste de Raqa, principal reduto na Síria do grupo Estado Islâmico (EI), onde a coalizão internacional liderada pelos Estados Unidos intensificou os bombardeios aéreos.

As Forças Democráticas Sírias (FDS), apoiadas por Washington, entraram na terça-feira na cidade, sete meses depois de lançarem uma importante ofensiva para expulsar os extremistas de sua "capital" na Síria.

Segundo o Observatório Sírio de Direitos Humanos (OSDH), na sexta-feira tomaram uma parte do bairro periférico de Jazra.

Em outras partes do bairro continuavam os violentos combates onde a coalizão bombardeou na quinta-feira à noite um cibercafé, em que pelo menos 15 pessoas morreram.

"Vinte e três civis morreram na quinta-feira à noite em virtude dos 25 ataques aéreos", afirmou o OSDH.

Os bombardeios aéreos da coalizão buscam, segundo Rahman, "quebrantar as capacidades do EI, abrir a via às FDS no leste da cidade e permiti-las lançar o cerco em outras frentes".

Crianças

As FDS, também apoiadas em terra, avançavam na sexta em várias frentes em Raqa.

No leste da cidade "tomaram o controle do bairro de Meshleb" e "procedem atualmente para limpá-lo de minas e artefatos explosivos", declarou. De lá devem avançar para o bairro limítrofe de Al-Senaa, onde também houve bombardeios durante a noite.

Os combatentes curdos e árabes sírios avançam igualmente na periferia norte de Raqa, segundo o seu porta-voz.

Abu Mohamad, ativista do coletivo "Raqa is being salughtered silently" ("Raqa está sendo massacrada em silêncio") qualificou os bombardeios da coalizão como "absurdos".

Afirma que, além dos bombardeios, as condições de vida pioram com a falta de água e de eletricidade, e com a abertura dos comércios por apenas "uma ou duas horas" ao dia.

"A vida de mais de 40.000 crianças está em perigo", advertiu o Unicef. "As crianças estão sendo privadas de suas necessidades mais básicas", afirmou o diretor regional desta agência da ONU, Geert Cappelaere.

"Os pais estão diante de uma situação impossível", assegurou Puk Leenders, um responsável do Médicos Sem Fronteiras (MSF). "Ou ficam em Raqa e expõem os seus filhos à violência e aos bombardeios aéreos ou tentam fazê-las passar pela linha de frente sabendo que podem ser vítimas do fogo cruzado e atravessar campos minados".