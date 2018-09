Florence ainda ameaça área sudeste dos EUA

00:00 · 18.09.2018

Grifton. As enchentes provocadas pelo furacão Florence, que matou 23 pessoas desde sexta-feira (14), ainda causa temores quanto a possíveis deslizamentos de terra ou rompimento de barragens no sudeste dos EUA.

Rebaixado para uma depressão tropical no domingo (16), Florence continuou a perder força, ontem, "antes de voltar a intensificar-se e passar a um ciclone extratropical entre terça (hoje) e quarta-feira (amanhã)", de acordo com o último boletim do Centro Nacional de Furacões dos Estados Unidos (NHC).

O serviço meteorológico, no entanto, alertou para "fortes chuvas nos próximos dois dias, com alto risco de deslizamentos de terra" no oeste da Carolina do Norte e no sudoeste da Virgínia, bem como "inundações súbitas e que representam uma ameaça à vida humana" em partes da Carolina do Norte e do Sul.

Equipes de resgate e as forças de ordem continuam mobilizados. O governador da Carolina do Norte, Roy Cooper, destacou que áreas que geralmente ficam fora de perigo podem ser inundadas. "Queremos evitar tragédias", afirmou o governador da Carolina do Sul, Henry McMaster. "Se você vive em uma zona de risco, é preciso partir", disse.