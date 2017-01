Festa com Farc gera mal-estar na ONU

00:00 · 06.01.2017

La Guajira. Uma festa de réveillon das Farc no norte da Colômbia, da qual participaram membros da missão da ONU que deveriam monitorar o desarmamento da guerrilha, provocou a expulsão, ontem, de quatro integrantes da missão - uma sanção criticada pelos insurgentes.

Observadores internacionais não armados, enviados pelas Nações Unidas para acompanhar o fim do conflito com as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc, marxistas), dançaram com guerrilheiros durante a festividade, realizada em um ponto de reunião temporário de insurgentes em La Guajira, segundo imagens publicadas no domingo pela imprensa.

"Concluídas as investigações sobre as circunstâncias" do ocorrido, "a Missão da ONU na Colômbia tomou a decisão de afastar de seu serviço três observadores presentes na ocasião e seu supervisor direto", informou, em um comunicado.

Estes funcionários "não trabalharão mais para a Missão da ONU na Colômbia e voltarão aos seus países de origem", explicou uma porta-voz da entidade, sem revelar nem a identidade, nem a nacionalidade dos punidos.