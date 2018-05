Famílias fogem depois de erupção de vulcão

01:00 · 05.05.2018

Los Angeles. Centenas de habitantes do Havaí fugiram na sexta-feira (4) de suas casas, após a erupção do vulcão Kilauea no dia anterior, que causou fluxos de lava, nuvens de cinzas rosadas e emanações tóxicas.

Um terremoto de magnitude 6,9 sacudiu a região, provocando novas erupções.

A proximidade das casas aos pés do vulcão gerou uma forte mobilização das autoridades locais. O governador do Havaí, David Ige, decretou estado de emergência, a fim de poder mobilizar todos os serviços e fundos de urgência do Estado vinculados a catástrofes naturais.

Correntes de lava passavam pelas florestas, enquanto a agência de Proteção Civil do arquipélago informava sobre "emissões de vapor e lava de uma fenda", seguidas de explosões, e ordenava todos os moradores a deixarem a área afetada. Cerca de 700 imóveis e 1.700 pessoas estão sujeitos a evacuações obrigatórias. O governador mobilizou as tropas da Guarda Nacional no arquipélago e pediu aos habitantes que prestem atenção às advertências da Defesa Civil. Autoridades do Serviço Geológico dos EUA avaliavam por meios terrestres e aéreos a magnitude da erupção. Um funcionário acrescentou que cerca de 10 mil pessoas habitam a zona. O USGS elevou o nível de alerta de "vigilância" para "advertência" sobre o vulcão, informando que foram detectadas "novas grandes fendas" nas ladeiras deste. Com frequência chamado de Grande Ilha, o Havaí é a maior das oito principais que compõem esse estado americano do Pacífico, um arquipélago de 137 ilhas.