Exército sírio avança nos bairros retomados

00:00 · 24.12.2016

Aleppo. As forças do regime sírio se deslocavam na sexta-feira (23) pelos bairros retomados dos rebeldes em Aleppo, que apresentam um aspecto desolador com ruas e edifícios destruídos, um dia após os últimos insurgentes a abandonarem.

A reconquista da segunda maior cidade do país é uma vitória sem precedentes para Damasco, mas não teria sido possível sem a ajuda militar da Rússia, grande aliada do regime sírio.

O presidente russo Vladimir Putin telefonou para Assad, felicitando-o e disse que o objetivo agora é chegar a uma "solução pacífica do conflito, com um acordo geral".

De acordo com a presidência síria, Assad respondeu que a vitória "abre caminho para um processo político na Síria".

A guerra na Síria, que começou em março de 2011 com uma série de revoltas populares pacíficas contra o regime e custou mais de 310.000 vidas até o momento. O exército sírio anunciou na quinta-feira (22) a reconquista do leste de Aleppo, cujo controle havia perdido em julho de 2012, após uma ofensiva de um mês que provocou a saída forçada de dezenas de milhares de habitantes e insurgentes para as regiões do norte do país.

Na sexta-feira, as forças governamentais entraram em dois bairros retomados dos rebeldes, Ansari e Al-Machad, onde o regime não marcava presença há quatro anos. Também entraram em Sukkari, outro ex-reduto dos insurgentes.

Os soldados procuravam possíveis explosivos deixados pelos rebeldes em ruas e edifícios, antes de permitir o retorno dos moradores, informou a ONG Observatório Sírio dos Direitos Humanos (OSDH).