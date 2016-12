Exército sírio anuncia retomada de Aleppo

00:00 · 23.12.2016

A segunda maior cidade do país, uma das mais antigas do mundo, desde 2011, era palco de sangrenta guerra ; reconquista representa "guinada estratégica" ( Foto: AFP )

Aleppo. O regime sírio anunciou ontem que conseguiu retomar Aleppo, a segunda cidade do país, o que representou a maior vitória do governo contra os rebeldes desde o início da guerra, em 2011.

Sob um clima gelado, o último comboio de rebeldes e seus familiares deixou na noite de ontem o leste da cidade, onde resistiram durante meses uma campanha violenta de bombardeios aéreos e terrestres.

"Graças ao sangue dos nossos mártires e aos sacrifícios das nossas valorosas forças armadas, assim como às forças auxiliares e aliadas (...), o estado-maior das forças armadas anuncia o retorno da segurança em Aleppo após a sua libertação do terrorismo e dos terroristas e a saída dos que permaneciam ali", anunciou o exército em um comunicado.

"Esta vitória representa uma guinada estratégica (...), ressalta a capacidade do exército sírio e seus aliados para vencer a batalha contra os grupos terroristas e estabelece as bases de uma nova fase para tirar o terrorismo de todo o território da República Árabe Síria", acrescentou.

Ao perder seu reduto, em ruínas devido a bombardeios violentos, os rebeldes experimentam sua pior derrota desde o início da guerra Um líder rebelde avaliou que a queda de Aleppo foi "uma grande perda" para os insurgentes que lutam contra o regime de Assad.

"No plano político, é uma grande perda", admitiu Yasser al Yussef, encarregado do birô político do grupo rebelde Nurredin al Zinki. "Para a revolução é um período de retirada e uma reviravolta difícil", declarou.

O exército sírio e o Hezbolá xiita libanês (aliado do regime) se mobilizaram no último reduto que a rebelião controlava e onde vão atuar os especialistas em retirada de minas, indicou o diretor do Observatório Sírio de Direitos Humanos (OSDH), Rami Abdel Rahman.

Com esta vitória, o regime agora controla as cinco principais cidades da Síria: Aleppo, Homs, Hama, Damasco e Lattaquié. A vitória é compartilhada com seus aliados, a Rússia, que entrou no conflito em setembro de 2015, e o Irã.

Ao contrário, a tomada de Aleppo constitui um fracasso para os aliados da oposição, como as monarquias do Golfo, a Turquia e os países ocidentais, que viam nos rebeldes uma alternativa ao regime, que controla o país com mão de ferro há meio século.

Drama humanitário

Devido à rivalidade entre a Rússia e o Ocidente, liderado pelos Estados Unidos, a comunidade internacional paralisou diante do drama humanitário.

Esta semana, o Conselho de Segurança da ONU aprovou por unanimidade a supervisão internacional das evacuações de Aleppo, quando na verdade já estavam prestes a terminar.

Aleppo não aderiu ao movimento opositor pró-democracia, iniciado em março de 2011. A cidade caiu na espiral da guerra civil, em julho de 2012.

Durante uma ofensiva inesperada, os rebeldes penetraram e se apoderaram de mais da metade da cidade, expulsando o exército dos bairros do leste e do centro histórico.

Aleppo é uma das cidades mais antigas do mundo e passou, assim, a se tornar a principal frente do conflito sírio. A guerra civil foi ganhando complexidade ao longo dos anos, envolvendo múltiplos atores, apoiados por diferentes potências regionais e internacionais.

A cidade estava dividida em dois e desde 2012 sucederam-se os bombardeios mútuos e os combates fratricidas entre a parte rebelde e a governamental.

Guerra civil

Da 'Primavera' ao caos, ditador se fortalece

O conflito, que teve início em 2011 com as manifestações que visavam derrubar o governo de Bashar Hafez al-Assad, já matou mais de 400 mil pessoas e obrigou outras 4,5 milhões a fugirem. Os protestos seguiam uma tendência da região: a 'Primavera Árabe'. A reação de Assad aos protestos não foi nada pacífica: suas tropas reprimiram duramente o movimento nas ruas. Os grupos antigoverno se organizaram em guerrilhas armadas. Logo, o conflito se espalhou pelo país. O principal reduto rebelde era a cidade de Aleppo. Em 2013, o país já estava mergulhado no caos. Foi quando o Estado Islâmico (EI), aproveitando-se desse vácuo e da fragilidade política do país no momento, começou a reivindicar territórios sírios. Em 2014, declararam a região como um Califado. Foi aí que diversas forças internacionais passaram a intervir militarmente na luta. Rússia e Irã também entraram no conflito, mas ao lado das forças de Assad. Com o apoio da Rússia, Assad conseguiu retomar Aleppo.