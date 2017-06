Ex-diretor acusa Casa Branca de mentir sobre trama russa

00:00 · 09.06.2017

James Comey reconheceu, contudo, que o presidente nunca lhe pediu para encerrar qualquer investigação sobre Moscou ( Foto: AFP )

Washington. O ex-diretor do FBI James Comey acusou o governo de Donald Trump, ontem, de espalhar mentiras e de praticar difamação em um depoimento dado no Senado americano, o qual pode ter consequências explosivas para a Casa Branca.

Em uma audiência de quase três horas na Comissão de Inteligência dessa Casa, Comey reafirmou que Trump lhe pediu para deixar em paz seu então conselheiro de Segurança Nacional, o general Michael Flynn. O assessor de Trump estava na mira de uma investigação do FBI sobre a ingerência da Rússia na eleição presidencial de 2016.

Comey reconheceu que Trump nunca lhe pediu para encerrar qualquer investigação sobre Moscou. Declarou, porém, que, quando o presidente lhe pediu para deixar Flynn tranquilo, interpretou isso como "ordem" de seu comandante em chefe.

No início da sessão, o presidente da Comissão, senador Richard Burr, perguntou diretamente: "em algum momento o presidente lhe pediu para interromper a investigação sobre a ingerência russa nas eleições em 2016?". Comey deu uma resposta monossilábica: "não".

Sobre a investigação que conduzia naquele momento, Comey disse não ter dúvidas de que a Rússia exerceu ingerência nas eleições, mediante a invasão dos sistemas de computadores do Comitê Nacional do Partido Democrata. Ele admitiu, porém, que as informações que possuía não lhe permitiam afirmar que o resultado da eleição tenha sido manipulado.

Repercussão

Nesse contexto de forte pressão sobre a Presidência, Trump tentou se mostrar otimista.

"Vamos brigar e ganhar", garantiu Trump em reunião com governadores e prefeitos, enquanto Comey testemunhava.

Em declarações ontem, Marc Kasowitz, advogado de Trump, rejeitou as partes comprometedoras do depoimento. Chegou, inclusive, a sinalizar com a possibilidade de processar o ex-diretor do FBI, depois que este admitiu ter vazado para a imprensa informações confidenciais sobre uma conversa com o presidente.

Desse caso dependerá o futuro da administração de Trump, em dificuldades para concretizar as reformas prometidas.