Europa se reforça depois de ataque

00:00 · 21.12.2016 / atualizado às 00:10

A tragédia alemã lembra o ataque de 14 de julho em Nice (França), quando um caminhão atropelou uma multidão e deixou 86 mortos ( Foto: Ag. France Presse )

Paris/Antuérpia. Diversos países europeus anunciaram que vão reforçar as suas medidas de segurança em locais públicos e mercados natalinos após o ataque na segunda-feira (190 à noite em Berlim, a menos de uma semana da festa cristã do Natal.

Poucas horas após o massacre cometido por um homem que atingiu com um caminhão uma multidão em um mercado de Natal na capital alemã, deixando pelo menos 12 mortos e 48 feridos, a França anunciou que redobrará as medidas de segurança durante as festas de fim de ano.

>Grupo Estado Islâmico reivindica ato em Berlim

A tragédia de Berlim lembra o ataque de 14 de julho em Nice (sul da França), quando um caminhão atropelou uma multidão reunida por ocasião do feriado da Queda da Bastilha. O ataque, reivindicado pelo grupo extremista Estado Islâmico, deixou 86 mortos.

O presidente francês, François Hollande, advertiu ontem que a França está sob "um alto nível de ameaça" terrorista. O ministro do Interior, Bruno Le Roux, disse ter reforçado a segurança em todos os eventos planejados para o fim do ano. Em um ato simbólico, Le Roux foi ontem ao famoso mercado de Natal em Estrasburgo, na fronteira com a Alemanha.

Esta 446º edição do Mercado de Natal de Estrasburgo, onde se vende artesanato, produtos regionais e decorações natalinas, abriu há algumas semanas em meio a medidas de segurança excepcionais.

"Nenhum veículo pesado pode entrar na parte da cidade onde o mercado de Natal se concentra", afirmou Roland Ries, prefeito da cidade, transformada em uma verdadeira fortaleza.

Enquanto isso, turistas e famílias passeiam, sob um sol radiante, entre as cabanas de madeira da feira natalina instalada ao longo da famosa avenida Champs-Élysées, em Paris.

Rudy Mathieu, chefe da segurança deste mercado, planeja instalar mais blocos de concreto na calçada. "Nós vamos passar entre os comerciantes para pedir maior vigilância. Se virem uma moto ou veículo estacionado na frente do mercado, deverão comunicar as autoridades", disse.

A concorrida feira parisiense integra uma lista de potenciais alvos de terroristas que planejavam atacar em 1º de dezembro.