Euro luta para não perder espaço global

00:00 · 07.02.2017

Talvez um dos maiores símbolos do sucesso da União Europeia tenha sido a adoção do euro, moeda única que passou a circular efetivamente apenas dez anos depois da assinatura do Tratado de Maastricht.

A moeda em alguns momentos chegou a rivalizar com o dólar no cenário econômico e geopolítico mundial. Mas de acordo com o professor Luiz José Niemeyer "o euro tornou-se um problema justamente porque ele envolvia uma disputa com a moeda dos Estados Unidos e, com a crise econômica mundial de 2008, ele acabou perdendo a influência que começava a ter, já que a Europa demorou mais a se recuperar dos efeitos da crise".

Na avaliação de Estevão de Rezende Martins, porém, "moeda e integração econômica do mercado comum, a livre circulação de pessoas, bens, capitais e serviços na UE, dentre outros critérios de controle (por exemplo, via Banco Central Europeu) valeram à UE uma estabilidade suficientemente sólida para enfrentar as crises".

O historiador acrescenta que o sistema econômico e monetário europeu "resistiu (e resiste), mesmo se suas falhas estejam sobretudo na morosidade e na complexidade dos processos decisórios, presos em torquês pelo intergovernamentalismo (ainda prevalente) e pela cobrança de maior democracia e participação (Parlamento europeu, plebiscitos nacionais)".