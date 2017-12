EUA vetam resolução da ONU sobre Jerusalém

00:00 · 19.12.2017

Nova York/Jerusalém. Os Estados Unidos vetaram ontem um projeto de resolução da Organização das Nações Unidas (ONU) que rejeitava a decisão de Donald Trump de reconhecer Jerusalém como capital de Israel, e que contou com o apoio dos demais membros do Conselho de Segurança.

O veto solitário, apresentado pela embaixadora norte-americana nas Nações Unidas, Nikki Haley, revela o isolamento de Washington após o anúncio de Trump de mudar a embaixada dos Estados Unidos de Tel Aviv para Jerusalém, ignorando as reivindicações palestinas sobre a Cidade Santa.

"Nenhum país dirá aos Estados Unidos onde podemos colocar nossa embaixada", disse Haley após vetar a resolução.

"O que presenciamos hoje (ontem) aqui no Conselho de Segurança é um insulto. Não esqueceremos disso", afirmou Haley ao descrever a medida que contou com a aprovação do resto dos membros do colegiado como "mais um exemplo de que as Nações Unidas fazem mais mal do que bem ao lidar com o conflito israelense-palestino".

Aliados dos EUA, como Reino Unido, França e Japão, votaram a favor da medida ao considerar que qualquer decisão sobre o status de Jerusalém "carece de validade e deve ser revogada".