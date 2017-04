EUA suspeitam que a Síria recebeu ajuda

00:00 · 08.04.2017 / atualizado às 00:40

Washington/ Damasco. A Síria pode ter recebido ajuda para realizar o suposto ataque químico na cidade rebelde de Khan Sheikhun, informaram funcionários americanos, que se abstiveram de acusar a Rússia de cumplicidade. “Suspeitamos que os ajudaram”, afirmaram os altos funcionários, referindo-se ao suposto ataque químico atribuído ao governo de Bashar al Assad. “No mínimo, os russos fracassaram em controlar a atividade do regime sírio”, afirmaram as fontes, sob anonimato.

“Sabemos que os russos têm especialistas em armas químicas no país. Não podemos falar abertamente de qualquer cumplicidade entre russos e o regime sírio neste caso, mas estamos avaliando cuidadosamente qualquer informação que possa implicar que os russos sabiam ou ajudaram no ataque”, acrescentaram.

Outro funcionário comentou como os militares russos estavam a par do dia a dia nas operações em Al Shayrat, apesar de não poder dizer se os russos sabiam que o avião sírio que cometeu o ataque carregava armas químicas. Da mesma forma, as fontes indicaram que um drone da Rússia ou da Síria foi visto vigiando um hospital destruído no ataque químico.

Esperança

Na cidade síria de Khan Sheikhun, vítima de um letal “ataque químico”, a população ainda chora seus mortos, enquanto manifesta sua esperança de que os ataques americanos deem uma lição a seu inimigo, o presidente Bashar al-Assad.

“Que Deus abençoe Trump!”, grita Abu Ali, um morador da localidade, onde 86 pessoas morreram, entre elas 30 crianças, no suposto ataque químico da última terça-feira (4).

“Ainda estamos sob choque”, afirma um morador, com enorme tristeza, pensando nas crianças tomadas por convulsões, ou que foram encontradas mortas em casa, ou nas ruas.

Algumas horas depois da primeira ação militar americana contra o governo de Damasco desde o início do conflito sírio, Abu Ali comemorou os ataques dos Estados Unidos.

A ofensiva teve como alvo uma base militar de onde teria decolado - segundo os americanos - o avião que teria lançado substâncias químicas sobre Khan Sheikhun.

“É um alerta claro a Bashar al-Assad: chega de assassinatos e de injustiça!”, acrescentou ele, esperando que Al-Assad, Irã e Rússia vejam nesse episódio um “sinal” sobre a “mudança do equilíbrio de forças”.

Abu Muhib, de 37 anos, quer que o governo americano vá ainda mais longe. “É preciso punir o criminoso, e não o instrumento do crime”, alegou. Para ele, os ataques ordenados por Trump após “não faz justiça aos parentes dos mártires, são apenas uma consolação”.

Em ação

Dois aviões militares decolaram da base aérea síria atacada pelos Estados Unidos e realizaram bombardeios nas proximidades, informou o Observatório Sírio dos Direitos Humanos (OSDH), na última sexta-feira.

“Os aparelhos decolaram da base de Al-Shaayrate, que está em parte em serviço de novo e atingiram alvos perto de Palmira”, centro da Síria. O diretor do Observatório, Rami Abdel Rahmane, não soube informar se os aviões eram sírios ou russos, mas assegurou que tiveram como alvo as zonas controladas pelos extremistas do grupo Estado Islâmico (EI) na província central de Homs.

Serviços de Inteligência dos Estados Unidos estabeleceram que aeronaves sírias que lançaram o suposto ataque químico a Khan Sheikhun haviam partido desta base, conhecida como um local de armazenamento de armas químicas antes de 2013, segundo o Pentágono.

Precauções

Uma fonte militar síria indicou que o exército soube da ação americana e havia “tomado precauções”, sobretudo ao deslocar aeronaves da base aérea visada. Segundo o Pentágono, cerca de 20 aeronaves foram destruídas, mas a pista permanecia intacta.

Já a Rússia, acusou na sexta-feira na ONU os Estados Unidos de terem violado a lei internacional ao lançar o ataque militar contra o regime de Damasco na noite de quinta-feira.

“Os Estados Unidos atacaram o território soberano da Síria. Classificamos este ataque como uma violação flagrante da lei internacional e um ato de agressão”, afirmou o representante de Moscou na ONU, Vladimir Safronkov, durante uma reunião de emergência do Conselho de Segurança dedicado ao ataque americano.

Apoio

O presidente sírio Bashar al-Assad tem “a plena responsabilidade” do ataque dos Estados Unidos contra a base aérea do governo da Síria, afirmaram na sexta-feira o presidente da França, François Hollande e a chanceler da Alemanha, Angela Merkel.

“Uma base militar do regime sírio utilizada para realizar bombardeios químicos foi destruída esta noite por bombardeios americanos (...) Assad tem a plena responsabilidade”, afirmaram os dois gestores em um comunicado conjunto, no qual indicam que Washington informou Paris e Berlim antes da ação.

Cronologia

15 de março de 2011

Início de manifestações sem precedentes no país, governado com mão de ferro pela família Assad.

17 de julho de 2012

O Exército Sírio Livre lança a batalha de Damasco. O governo conserva o controle do centro da capital.

21 de agosto de 2013

Assad lança ataque contra zonas controladas pelos rebeldes. O regime é acusado de ter usado gás sarin.

14 de janeiro de 2014

Os extremistas do então Estado Islâmico no Iraque e no Levante (EIIL) conquistam a cidade de Raqa. No fim de junho, o EIIL passa a se chamar Estado Islâmico (EI).<MC1>

30 de setembro de 2015

A Rússia, aliada do regime, inicia uma campanha de bombardeios aéreos contra grupos terroristas.

22 de dezembro de 2016

O regime reconquista Aleppo, sua maior vitória ante os rebeldes desde o início da guerra.

4 de abril de 2017

86 civis morrem, entre eles 30 crianças, em um suposto ataque químico na cidade de Khan Sheikhun.

7 de abril de 2017

Os Estados Unidos lançam 59 mísseis contra uma base aérea da Síria.