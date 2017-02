EUA são colocados em categoria de 'ameaça'

00:00 · 01.02.2017 / atualizado às 00:22

Bruxelas/Washington. O presidente do Conselho da União Europeia (UE), Donald Tusk, colocou ontem os Estados Unidos em uma categoria de "ameaça", insistindo que o presidente Donald Trump está contribuindo para perspectiva "altamente imprevisível" ao bloco.

Em uma carta aos 27 líderes da UE antes da cúpula em Malta, Tusk mencionou a administração Trump como parte de uma "ameaça" externa, ao lado da China, Rússia, o Islamismo radical, a guerra e o terror.

Este ano marca o centenário da entrada dos EUA na Primeira Guerra Mundial e marcou o início do duradouro vínculo transatlântico com a Europa. As tensões aumentaram desde que Trump foi eleito presidente.

Tusk escreveu aos dirigentes que "na política, o argumento da dignidade não deve ser abusado", antes de acrescentar que "hoje devemos defender claramente a nossa dignidade, a dignidade de uma Europa unida - quer estejamos a falar com a Rússia, China, EUA ou Turquia".

Impopular

O Parlamento britânico debaterá no dia 20 de fevereiro a visita de Estado do presidente americano, Donald Trump, anunciou ontem em seu site, em referência ao manifesto já assinado por 1,6 milhão de pessoas que pede o rebaixamento do nível desta visita devido às declarações e ações de Donald Trump.

O conflito com o presidente dos EUA melhorou ligeiramente a popularidade do presidente do México, Enrique Peña Nieto, de acordo com uma pesquisa publicada ontem e na qual Trump sofre uma rejeição generalizada entre os mexicanos.

A pesquisa, realizada pela empresa de consultoria BGC e o jornal Excélsior, aponta que a aprovação do governo de Peña Nieto subiu de 11% em uma consulta em 11 de janeiro para 16% na realizada na segunda-feira (30).

Já o primeiro-ministro iraquiano, Haider Al-Abadi, criticou ontem em sua primeira reação sobre o tema, o decreto de Trump proibindo os iraquianos de entrar nos Estados Unidos, considerando que a medida pune aqueles que "combatem o terrorismo". Judeus nascidos em qualquer dos sete países no decreto de Trump, que tiverem adquirido a cidadania israelense, podem continuar viajando aos Estados Unidos, informou a embaixada americana em Tel Aviv.

Ajuda

O Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef) fez um apelo, ontem, para arrecadar 3,3 bilhões de dólares que ajudarão 48 milhões de crianças em países em crise, diante dos temores de que os EUA reduzam suas contribuições financeiras.

Quase 42% dos fundos solicitados pelo Unicef serão para ajudar as crianças sírias.