EUA podem agir contra a Síria unilateralmente

00:00 · 06.04.2017

Washington/Nova York. O presidente estadunidense, Donald Trump, prometeu ontem destruir o grupo Estado Islâmico (EI) e proteger a civilização, e denominou de "afronta à humanidade" o suposto ataque químico na Síria que deixou 86 mortos, inclusive cerca de trinta crianças, advertindo: isto "não pode ser tolerado".

Nas Nações Unidas, a embaixadora americana afirmou que os Estados Unidos poderão conduzir uma ação unilateral caso a ONU não responda de forma adequada ao ataque químico.

"Na minha opinião, ultrapassaram vários limites. Quando se mata crianças inocentes, bebês, isto é ultrapassar muitos, muitos limites, muito além de apenas uma linha vermelha", disse Trump durante uma coletiva de imprensa conjunta com o rei Abdullah II, da Jordânia, em visita à Casa Branca.

"Sua morte é uma afronta à humanidade. Estes atos de ódio pelo regime de (Bashar al) Assad não podem ser tolerados", acrescentou o presidente, sem dar detalhes das ações que os Estados Unidos poderiam adotar.

Em um claro alerta sobre a mudança de tom de seu governo, o presidente americano disse que sua "atitude com relação à Síria e a Assad mudou. Agora estamos falando de outro nível, completamente diferente".

Trump também reiterou a promessa de destruir o grupo extremista Estado Islâmico (EI) para "proteger a civilização".

"Destruiremos o EI e protegeremos a civilização. Não temos escolha", destacou.

Ao seu lado, o rei Abdullah saudou "a coragem e a dedicação" do presidente para buscar uma solução de paz ao conflito israelense-palestino.

"Desde que iniciou (seu mandato), tenho visto a participação do presidente e sua equipe com todos nós na região em relação aos desafios que enfrentam israelenses e palestinos", disse. A Jordânia integra a coalizão militar liderada por Washington que luta contra o EI na Síria e Iraque.

Ataques

Enquanto isso, no Congresso, um senador republicano e outro democrata exigiram que Trump acuse o regime de Assad, ao invés de colocar na conta do antecessor, Barack Obama, o ataque químico na Síria.

O senador republicano Marco Rubio e o democrata Ben Cardin introduziram uma resolução em que atacaram o presidente sírio e suas forças por aparentemente usar armas químicas no ataque de terça-feira.

Nela, pediram uma posição firme do governo Trump, enquanto alguns altos funcionários sugeriram recentemente que retirar Assad do poder não era prioridade.

"Isso tem que virar uma prioridade", disse Rubio em coletiva de imprensa conjunta com Cardin, na qual os dois chamaram Assad de criminoso de guerra.

"Acho que não é segredo que estou em desacordo com muitas decisões tomadas pela administração Obama na política externa, mas essa presidência terminou. Agora, temos uma nova presidência", afirmou Rubio.

"Quando as Nações Unidas fracassam consistentemente em sua tarefa de atuar de forma coletiva, há momentos na vida dos Estados em que nos vemos impulsionados a atuar por conta própria", declarou Nikki Haley.

Reunião

O Conselho de Segurança da ONU começou ontem sua reunião sobre o ataque na Síria. Grã-Bretanha, França e Estados Unidos apresentaram um rascunho de resolução pedindo uma investigação exaustiva. A Rússia, firme aliada do governo de Assad, afirmou que o texto era "categoricamente inaceitável". Os três países se abstiveram de colocar em votação o projeto.

"Aqui estamos falando de crimes de guerra, crimes de guerra em grande escala, crimes de guerra com armas químicas", criticou o embaixador francês, François Delattre.

O texto convoca a Síria a entregar os planos e registros de voo, além de outras informações, de suas operações militares no dia do ataque. Além disso, pede que Damasco forneça os nomes de todos os comandantes de esquadrões de helicópteros aos investigadores da ONU e permita que se reúnam com generais e outros oficiais de alto escalão, indica o projeto de resolução.

Indignação

O suposto ataque químico continuou gerando indignação ontem após a divulgação de imagens das vítimas durante a reunião do Conselho de Segurança.