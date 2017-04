EUA lançam primeiro ataque contra a Síria

00:00 · 07.04.2017

Washington/Ancara. Os Estados Unidos dispararam ao menos 70 mísseis ontem contra alvos na Síria, em resposta ao ataque com armas químicas atribuído ao regime do presidente Bashar al Assad, informaram funcionários americanos.

Uma fonte do Pentágono informou que 70 mísseis de cruzeiro Tomahawk foram disparados contra a base aérea de Shayrat, de onde, segundo Washington, partiu o ataque químico, que deixou 86 mortos, incluindo várias crianças. Para especialistas, isto seria uma declaração de guerra.

Consequências

Horas antes, a Rússia havia advertido aos EUA que pode ter "consequências negativas" lançar uma ação militar contra a Síria, após uma reunião do Conselho de Segurança da ONU.

"Se houver uma ação militar, toda a responsabilidade recairá sobre os que tiverem iniciado uma empreitada tão trágica e duvidosa", declarou o embaixador russo na ONU, Vladimir Safronkov, na saída da reunião.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, declarou ontem, logo após o ataque contra a Síria, que a medida foi "vital para a segurança nacional".

O secretário de Estado americano, Rex Tillerson, pediu ontem a saída de Bashar al-Assad do governo da Síria, após o suposto ataque químico no país e depois de ter apoiado, há apenas uma semana, sua permanência. "O papel de Al-Assad no futuro é incerto com os atos que cometeu. Parece que não deve desempenhar qualquer papel para governar o povo sírio", declarou Tillerson, no aeroporto de West Palm Beach, na Flórida, onde recepcionou o presidente chinês, Xi Jinping, voltando a defender "um processo político que conduza à saída de Al-Assad".

Prevemos "uma resposta apropriada às violações de todas as resoluções prévias da ONU, das normas internacionais", disse.

O governo da Síria mantém a posição que não utilizou armas químicas, culpando os rebeldes por estocarem a substância.

Justiça

O chanceler francês, Jean-Marc Ayrault, afirmou ontem que "chegará o dia em que a justiça internacional se pronunciará sobre Bashar al-Assad, que massacra seu povo".

Ao falar sobre o suposto ataque químico de terça-feira, o chefe da diplomacia da França pediu que "estes crimes não fiquem impunes". "Há investigações, comissões das Nações Unidas (...) Será julgado como um criminoso de guerra", afirmou.

O presidente russo Vladimir Putin considerou "inaceitável" acusar sem provas o regime sírio de responsabilidade.