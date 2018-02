EUA elogiam aceno a diálogo feito pela CN

00:00 · 26.02.2018

Washington. Os Estados Unidos disseram em um comunicado que eventuais discussões com a Coreia do Norte poderiam levar o isolado regime de Pyongyang a "um caminho mais luminoso", mas advertiram que qualquer diálogo com o país asiático deve conduzir a uma desnuclearização da península.

A Casa Branca emitiu esta declaração depois que uma delegação norte-coreana manifestou sua vontade de conversar com Washington, em meio a um prolongado confronto verbal com Pyongyang, iniciado em 2017.

"Os Estados Unidos, nosso anfitrião olímpico a República da Coreia e a comunidade internacional concordam que o resultado de qualquer diálogo com a Coreia do Norte deve ser a desnuclearização", aponta o comunicado norte-americano.

"Como o presidente Trump disse, a Coreia do Norte tem a possibilidade de seguir um caminho mais luminoso se escolher a desnuclearização. Veremos se a mensagem de Pyongyang de hoje (ontem), de que quer iniciar conversas, representa o primeiro passo no caminho da desnuclearização", diz o texto.

Não está claro se a declaração indica uma mudança na postura de Washington, que exige que Pyongyang adote medidas concretas para o desarmamento antes de iniciar negociações.

Apelo

Em um encontro com o presidente sul-coreano, Moon Jae-in, a delegação do Norte que compareceu ontem à cerimônia de encerramento dos Jogos expressou seu "acordo de que os diálogos intercoreanos e as relações entre o Norte e os Estados Unidos deveriam melhorar", afirmou a presidência da Coreia do Sul.