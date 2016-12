EUA confirma que China devolveu drone

00:00 · 21.12.2016

Pequim/Washington. A China devolveu uma sonda submarina que capturou no Mar da China Meridional, confirmou o Pentágono depois que a ação de Pequim provocou uma disputa entre as duas potências.

"Este incidente contradiz tanto a legislação internacional como os padrões internacionais de conduta entre navios no mar", afirmou o secretário de imprensa do departamento de Defesa americano Peter Cook.

"Os Estados Unidos trataram desses fatos com os chineses através dos canais diplomáticos e militares apropriados e pedimos às autoridades chinesas que cumpram com suas obrigações sob a legislação internacional, assim como evite futuras tentativas de impedir as atividades legais dos americanos", acrescentou.

Segundo Washington, o drone servia para medir a salinidade e a temperatura da água e foi capturado na quinta-feira (15) pela China a 50 milhas marítimas das costas filipinas.

O Pentágono destacou que o aparelho registrava dados para sonares e submarinos em operações de rotina em águas internacionais do Mar da China Meridional em total cumprimento da legislação internacional.

Horas antes, o ministério chinês da Defesa anunciou que Pequim devolveu o artefato. "Após consultas amistosas, China e Estados Unidos completaram em 20 de dezembro no Mar da China meridional a restituição do drone submarino americano", indicou o ministério em seu site.

A porta-voz do ministério das Relações Exteriores chinês, Hua Chunying, por sua vez, assinalou que a condução do incidente demonstra que os dois países têm um canal de comunicação adequado, mas alertou a Washington contra a "realização de operações de reconhecimento em águas costeiras da China".

"A China se opõe energicamente a isso e pediu aos Estados Unidos que ponha fim a esse tipo de atividade, que foi a causa originária para este incidente acontecer", acrescentou.

Na véspera, o governo chinês chegou a desmentir ter capturado o drone americano, contrariando as acusações lançadas pelo presidente eleito americano, Donald Trump.

Trump reagiu ao assunto em um tuíte, no qual acusou a China de ter roubado a sonda. A mensagem teve uma grande repercussão porque, além disso, o presidente eleito cometeu um erro ao escrever "unpresidented" ("sem presidente") em vez de "unprecedented" ("sem precedentes"), um erro que depois retificou.

"A China roubou um drone de pesquisas da Marinha dos Estados Unidos em águas internacionais, retirou-o da água e levou para a China em um ato 'unpresidented'", escreveu.