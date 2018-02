ETA debate fim do grupo separatista

00:00 · 23.02.2018

Considerada a última grande guerrilha da Europa, a organização cometeu atentados por meio século ( Foto: AFP )

Bilbao/Madri. A organização separatista basca ETA submeteu sua dissolução a um debate e a uma votação interna, informa o jornal “Gara”, que publicou trechos de uma carta da direção do grupo, favorável ao fim do que já foi considerada a última grande guerrilha da Europa.

“Cabe-nos encerrar o tempo de conflito armado e as respectivas situações, para oferecer toda nossa força para potencializar o processo político”, escreve a direção do ETA. Segundo o jornal basco, o texto está sendo debatido e votado.

O jornal destaca que a conclusão deve acontecer antes do verão (hemisfério norte) e indica que há uma alta participação “para dar maior amplitude e solidez a esta transcendental decisão”.

“A situação mais benéfica para nós, assim como para os setores populares e a classe trabalhadora basca, é deixar a fase anterior definitivamente para trás e abrir totalmente a nova”, escreve a cúpula do ETA na proposta.

Em declarações à rádio Cadena SER, o ministro do Interior, Juan Ignacio Zoido, não confirmou se o governo espanhol está ciente dessa votação e, quando perguntado se o fim definitivo do ETA seria este ano, afirmou “que neste momento carece de elementos de julgamento para dizer se isso acontecerá”. Em abril de 2017, o ETA anunciou um debate interno sobre seu futuro depois de finalizar o “desarmamento” do grupo.

Luta armada

No texto da época, redigido em euskera (idioma basco) e que classificava de “êxito” o desarmamento da organização, o ETA já apontava que tomaria “decisões entre todos os seus membros para avançar”, recorda o “Gara”, jornal que publica os comunicados do grupo.

Após mais de quatro décadas de violência que deixaram 829 mortos em ações atribuídas ao grupo, em 2011, o ETA renunciou à luta armada pela independência do País Basco e Navarra.