Estado Islâmico assume autoria de ato na Turquia

00:00 · 03.01.2017

O grupo radical reivindicou o ataque contra uma discoteca de Istambul, na qual 39 pessoas morreram na noite do Ano-Novo ( Foto: Agência France Presse )

Istambul. O grupo radical Estado Islâmico reivindicou ontem o ataque contra uma discoteca de Istambul, no qual 39 pessoas morreram na noite do Réveillon.

A polícia antiterrorista de Istambul, que iniciou uma verdadeira caçada ao agressor foragido, deteve nesta segunda oito pessoas suspeitas de terem vínculos com o ataque.

Estas são as primeiras detenções relacionadas ao atentado reivindicado pelo EI através das redes sociais.

O grupo afirmou em um comunicado que foi um dos "soldados do califado" que realizou o ataque no clube Reina, uma discoteca exclusiva situada às margens do Bósforo. Esta é a primeira vez que o EI reivindica diretamente um atentado na Turquia, mas vários atentados contra alvos turísticos, principalmente em Istambul, foram atribuídos ao grupo pelas autoridades. O autor do ataque continua foragido e é ativamente procurado pelas autoridades. "Dados relativos às impressões digitais do atirador" foram obtidas, declarou o porta-voz do governo, Numan Kurtulmus, evocando uma "investigação difícil".

"Vamos iniciar rapidamente o processo de identificação", acrescentou. A Turquia se despediu, assim, de forma violenta do ano de 2016, marcado por uma onda de atentados atribuídos ao EI e aos rebeldes curdos, um golpe de Estado fracassado, as consequências da repressão do governo e o envio de tropas ao norte da Síria.

O agressor começou a atirar à 01h15 do último domingo (19H15 de sábado, em Fortaleza) na famosa boate Reina, onde cerca de 700 a 800 pessoas festejavam o Ano Novo.

A emissora NTV noticiou que o atirador havia disparado entre 120 e 180 vezes durante sete minutos semeando o pânico, fazendo com que algumas pessoas se jogassem nas geladas águas do Estreito de Bósforo.

Perigo continua

"As operações de buscas ao terrorista ainda estão em andamento. Espero que seja capturado rapidamente", declarou o ministro do Interior, Suleyman Soylu, que acrescentou que "o perigo continua". Além dos 39 mortos, 65 pessoas ficaram feridas no ataque. Entre as vítimas estrangeiras haveria, segundo as autoridades de cada país, pelo menos um cidadão belga-turco, uma israelense, três jordanianos, três libaneses, vários sauditas, um líbio, dois indianos, dois marroquinos, uma franco-tunisiana e um tunisiano.

Entre os feridos estariam pelo menos quatro franceses e outros quatro marroquinos.

Salvo pelo passaporte

Pedestres deixaram flores e velas sob os olhares de dezenas de policiais armados que continuavam fazendo a segurança do local na noite de domingo, constatou uma jornalista da AFP.

Uma lona azul cobria a fachada do estabelecimento, diante do qual havia uma poça de sangue. Antes de entrar e abrir fogo na boate, muito frequentada por estrangeiros, o atirador matou um policial e um civil que estavam em frente à discoteca, informou o governador da cidade, Vasip Sahin.

"Foi meu passaporte que salvou a minha vida, porque o levava junto do coração", afirmou um libanês ferido, François al-Asmar, explicando que um tiro disparado contra ele acertou o documento. As autoridades tinham anunciado a mobilização de 17 mil policiais em Istambul para as festividades do Ano Novo. Além disso, informaram que alguns policiais estariam fantasiados de para detectar qualquer anomalia. Apesar do massacre, a Turquia se mantém decidida a prosseguir com sua ofensiva contra o terrorismo no norte da Síria, segundo declarou um porta-voz de Ancara, Numan Kurtulmus.