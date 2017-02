Escândalo tira votos de Fillon

00:00 · 02.02.2017

Paris. O candidato de direita à presidência da França, François Fillon, envolvido em um escândalo por um suposto emprego fantasma de sua esposa, seria eliminado no primeiro turno da eleição de abril, de acordo com uma pesquisa publicada ontem.

Fillon receberia 20% dos votos no primeiro turno, sendo superado pela líder da extrema-direita Marine Le Pen (26-27%) e pelo ex-ministro da Economia Emmanuel Macron (22-23%).

Macron, que nunca foi eleito para qualquer cargo, derrotaria Le Pen no segundo turno, em maio, com 65% dos votos.

Fillon perdeu de 5 a 6 pontos desde o início do ano, depois que a revista Le Canard Enchaîné revelou que a sua esposa recebeu mais de 800.000 euros por ter trabalhado como sua assistente parlamentar.

Na França não é ilegal que um deputado ou senador contrate membros de sua família. A revista informou que não existem registros de atividades da mulher de Fillon, que até agora havia se apresentado como dona de casa.

A Promotoria Financeira de Paris abriu uma investigação preliminar por desvio de fundos públicos para determinar se a questão envolveu um emprego fantasma, o que Fillon nega.

O candidato socialista Benoît Hamon, que venceu as primárias de domingo passado, ficaria em quarto lugar (16%), à frente do líder da extrema-esquerda Jean-Luc Mnélenchon (10%).

Golpe

Fillon, por sua vez, denunciou ontem "um golpe de Estado institucional" da esquerda contra sua candidatura.

O candidato da direita prometeu em declaração que lutará "até o final" e descartou retirar sua candidatura.

Mais cedo, em uma reunião a portas fechadas em sua sede de campanha, ele havia denunciado estar "diante de uma verdadeira tentativa de golpe de Estado institucional".

"Sabemos de onde este caso vem, vem do poder, vem da esquerda", acrescentou o candidato da direita francesa perante membros de seu partido, Os Republicanos. O Palácio do Eliseu, sede do Executivo, reagiu às acusações, destacando que "o único poder é o da Justiça, à qual deve-se deixar trabalhar".