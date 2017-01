Embaixador britânico na UE renuncia ao cargo

00:00 · 04.01.2017

Londres/Bruxelas. O embaixador britânico na União Europeia, Ivan Rogers, considerado demasiadamente pessimista pelos defensores do 'Brexit', renunciou ontem, a três meses do início esperado das negociações de ruptura com Bruxelas.

"Sir Ivan tomou esta decisão agora para permitir que se nomeia seu sucessor antes que o Reino Unido invoque o Artigo 50 (do Tratado Europeu de Lisboa, que marcará o início das negociações de saída)", anunciou o Ministério das Relações Exteriores.

"Agradecemos a ele por seu trabalho e pelo compromisso nos últimos três anos", acrescentou o Ministério, em nota.

Motivos desconhecidos

Rogers, que encerraria seu mandato no final de 2017, ocupava o cargo desde novembro de 2013. Não se sabem os motivos para a sua renúncia, mas a mídia britânica aponta que sua relação com os partidários do 'Brexit' no governo estava deteriorada.

"O pessimista Rogers, que advertiu que o 'Brexit' poderia demorar 10 anos, deixará seu cargo (...) Muito bem, é hora de otimismo!", afirmou Leave, uma das organizadoras da vitoriosa campanha para abandonar a UE no referendo de 23 de junho.