Embaixada sofre ataque suicida em Montenegro

00:00 · 23.02.2018

Podgorica. Um homem jogou uma granada de mão contra a embaixada dos EUA em Podgorica, capital de Montenegro, por volta da meia-noite de quarta-feira, e depois cometeu suicídio com um artefato explosivo. Não houve danos materiais, mas a polícia descreveu uma pequena cratera no pátio da embaixada.

Ontem, a emissão de vistos da embaixada foi fechada, e cidadãos americanos foram advertidos a manter distância do complexo até nova ordem.

Uma investigação policial está em curso. As autoridades não descartam nenhuma hipótese. O principal jornal do país, “Vijesti”, afirma que o agressor é um homem de 43 anos nascido em Kraljevo, na Sérvia, e residente em Podgorica. Ele foi identificado como Dalibor Jaukovic.

O jornal publicou uma foto de um diploma assinado pelo ex-presidente da Sérvia, Slobodan Milosevic, sobre uma condecoração a Jaukovic por seus serviços prestados no exército iugoslavo em 1999, ano dos bombardeios da Otan (Organização do Tratado do Atlântico Norte, aliança militar e capitalista, liderada pelos EUA) contra a Sérvia para por fim à Guerra de Kosovo.

Em 1999, Montenegro e Sérvia estavam unidos no que restava da República Federal da Iugoslávia. Montenegro declarou sua independência em 2006 e se uniu à Otan em 2017, adotando uma posição pró-Ocidental, apesar da oposição de grande parte da população. O anúncio da adesão à Otan provocou violentos protestos em 2015.

Em abril, Montenegro, pequeno país de 660 mil habitantes, em sua maioria eslavos, realiza eleições presidenciais. Segundo dado recente, 23 montenegrinos se uniram às fileiras jihadistas para lutar na Síria e Iraque.