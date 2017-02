Elizabeth II faz 65 anos de reinado

00:00 · 07.02.2017

Ela tornou-se a monarca britânica a ocupar mais tempo o trono depois de superar a rainha Victoria

Londres. A rainha Elizabeth II completou ontem 65 anos no trono, sendo a primeira monarca britânica a comemorar o Jubileu de Safira, dois anos depois de bater o recorde de reinado mais longevo do país.

Elizabeth II não comemorou o acontecimento, propiciado pela morte prematura de seu pai, George VI, em 1952, que a levou ao trono com 25 anos. Em contrapartida, seu filho Charles, herdeiro do trono, espera sua vez com 68 anos, tendo superado a idade legal de aposentadoria em setembro de 2015.

No mundo

Elizabeth II tornou-se a monarca britânica a ocupar mais tempo o trono depois de superar a rainha Victoria, um recorde que também não comemorou porque "nunca aspirou a ele", segundo afirmou na ocasião.

A morte do rei Bhumibol Adulyadej da Tailândia, em outubro passado, também fez dela a soberana viva há mais tempo no trono.