Dupla explosão mata 28 pessoas

00:00 · 26.01.2017

Mogadíscio Vinte e oito pessoas morreram e mais de 40 ficaram feridas na explosão de dois carros-bomba nas imediações de um hotel do centro de Mogadíscio, Somália, seguida de um ataque de homens armados, em ação reivindicada pelos islamitas do grupo Al Shabab.

Um carro-bomba explodiu nas primeiras horas da manhã junto a uma das entradas do perímetro de segurança do hotel Dayah, frequentado por políticos e situado perto do parlamento e da presidência.

Vários homens armados entraram depois no local e atiraram contra os guardas de segurança. Enquanto as equipes de socorro, os policiais e os jornalistas chegaram à zona, explodiu um segundo carro-bomba situado perto do primeiro.

"Dois homens armados morreram e a zona se encontra sob controle das forças de segurança", informou um policial.

Quatro jornalistas que chegaram ao local depois da primeira explosão acabaram feridos na segunda, entre eles um fotógrafo da AFP. Os radicais do Al Shabab, afiliados à Al-Qaeda, reivindicaram o duplo atentado. "Os combatentes mujahedines atacaram um hotel e conseguiram entrar nele depois de detonar um carro cheio de explosivos para abrir passagem", declararam.