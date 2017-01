Donald Trump quer manter diretor do FBI

00:00 · 25.01.2017

James Comey foi bastante criticado pelos democratas por seu papel durante a campanha eleitoral norte-americana e é tido como republicano ( Foto: AFP )

Washington. O presidente americano, Donald Trump, pediu ao diretor do FBI James Comey, muito criticado por seu papel na campanha presidencial, que permaneça no cargo.

Republicanos e democratas denunciaram durante a campanha eleitoral as declarações de Comey em relação aos e-mails da candidata derrotada, a democrata Hillary Clinton. As relações entre a Casa Branca e o FBI são ainda mais sensíveis desde que a polícia federal americana investiga os vínculos estabelecidos por alguns próximos a Trump com autoridades russas.

De acordo com o jornal The New York Times, que se apoia em fontes anônimas, Trump explicou a Comey em janeiro, em seu primeiro encontro na Torre Trump, em Nova York, que esperava que continuasse no cargo.

"O entorno de Trump indicou claramente a Comey que o presidente não queria que partisse", acrescentou o jornal. Questionado, o FBI indicou que não tinha "nenhum comentário" a fazer sobre as informações.

Personalidade muito respeitada até o presente, Comey, rotulado como republicano, foi nomeado chefe do FBI em 2013 pelo ex-presidente democrata Barack Obama.

Suprema Corte

Trump afirmou ontem que na próxima semana divulgará o nome de seu candidato para substituir na Suprema Corte o juiz conservador Antonin Scalia, falecido em fevereiro passado. A decisão é crucial para o desenlace de grandes temas, como o aborto.

"Vamos escolher um juiz realmente bom para a Suprema Corte e vou anunciar isso em algum momento da próxima semana", explicou o presidente, falando do Salão Oval.

A Suprema Corte é aquela que, em última instância, interpreta a Constituição e deve tomar decisões sobre temas muito sensíveis sobre os quais pesa a ideologia, como o aborto, o casamento entre pessoas do mesmo sexo e o porte de armas. Os juízes são nomeados pelo presidente e confirmados pelo Senado.

Ontem, o presidente também aprovou dois polêmicos oleodutos cuja construção tinha sido bloqueada pelo governo de Barack Obama devido aos riscos ambientais inerentes aos projetos. Pelo segundo dia consecutivo, Trump continuou anulando decisões de seu antecessor.

Trump voltou a trazer à tona o extenso oleoduto Keystone XL, que transportará petróleo do Canadá até as refinarias nos Estados Unidos, e outro que atravessará um território indígena em Dakota do Norte.

Reprovado

O Comitê de Relações Exteriores do Senado americano aprovou o nome de Rex Tillerson, ex-presidente da Exxon Mobil, para o cargo de secretário de Estado do governo Trump.