Donald Trump dá apoio à campanha para isolar Catar

00:00 · 07.06.2017

Presidente dos EUA já havia se expressado, atribuindo o isolamento catariano aos temas discutidos com o rei saudita Salman Al Saud, que o condecorou ( Foto: AFP )

Washington/Riad/Doha. O presidente americano, Donald Trump, expressou, ontem, seu claro apoio à campanha diplomática e econômica da Arábia Saudita e de outros países da região para isolar o Catar, acusado de "apoiar o terrorismo".

Em um inesperado movimento contra um aliado-chave, Trump afirmou que o isolamento do Catar "pode ser o início do fim do horror do terrorismo", sugerindo que "todos os elementos apontam para o Catar" em relação ao financiamento do extremismo. O emirado é acusado de ter ligações com a rede Al-Qaeda, com o grupo Estado Islâmico (EI) e com a Irmandade Muçulmana, classificados como "terroristas" por alguns países árabes.

Trump já havia se expressado no Twitter, atribuindo o isolamento do Catar a sua recente visita à Arábia Saudita, a qual foi centrada na luta contra o islamismo radical.

"Durante minha recente viagem ao Oriente Médio, afirmei que o financiamento da ideologia radical deveria parar. Os líderes apontaram o Catar - E olhem!", escreveu o presidente dos Estados Unidos.

Essas declarações do presidente contrastam com o tom conciliador de seu secretário de Estado, Rex Tillerson, que na segunda-feira pediu aos países do Golfo para permanecerem "unidos" e "sentarem e conversarem sobre essas diferenças".

O Catar abriga a maior base aérea americana na região, sede do comando militar dos Estados Unidos para o Oriente Médio. Essa base é crucial para a luta contra o grupo Estado Islâmico na Síria e no Iraque, liderada pela coalizão internacional dirigida por Washington e da qual Doha faz parte.

A esse respeito, o porta-voz do Pentágono, Jeff Davis, garantiu que as operações militares americanas no Catar "não foram afetadas" pela crise.

Na segunda-feira (5), Arábia Saudita, Bahrein, Emirados Árabes Unidos, Egito e Iêmen romperam relações diplomáticas com o Catar. Em declarações em Paris, ontem, o ministro saudita das Relações Exteriores, Adel Al-Jubeir, o Catar deve "mudar de política", "parar de dar apoio aos grupos extremistas" e "aos meios de comunicação hostis" e deixar de intervir nos assuntos de seus vizinhos.

Medidas econômicas foram adotadas, como o fechamento das fronteiras terrestres e marítimas, a proibição de voo imposta às companhias aéreas do Catar e restrições de viagem às pessoas. Seis companhias do Golfo suspenderam - "até novo aviso" - seus voos de e para Doha, impedindo os passageiros de viajar.