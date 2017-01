Dez sobreviventes são salvos de hotel

00:00 · 21.01.2017

De acordo com os Bombeiros, uma bolha de ar se formou sob a neve, o que garantiu a sobrevivência ( Foto: AFP )

Farindola. Socorristas resgataram ao menos dez pessoas com vida do hotel soterrado há dois dias por uma avalanche de neve em uma região montanhosa do centro da Itália, o que alimentava as esperanças, na sexta-feira (20), de encontrar mais sobreviventes entre os escombros.

Durante toda o dia, houve informações desencontradas de diferentes grupos de resgate sobre o número de vítimas. Os Bombeiros afirmaram que três crianças foram resgatadas com vida.

As dez pessoas retiradas estavam em dois locais diferentes. Seis estavam em uma bolha de ar que se formou sob uma grossa camada de neve, entre eles uma mãe e seu filho, que foram socorridos e levados ao hospital de Pescara, segundo Luca Cari, porta-voz dos bombeiros.

Eles são a esposa e o filho de Giampiero Parete, o primeiro sobrevivente encontrado na quinta-feira (19), que estava com Fabio Salzetta fora do hotel no momento da avalanche de neve.

"Busquem minha filha Ludovica, ela estava em outro quarto", pediu do hospital de Pescara, onde está internado. O salvamento aconteceu 42 horas depois de iniciada a desesperada busca por parte dos socorristas que não perderam a esperança de encontrar pessoas com vida

"É possível que tenham sido criadas bolhas de ar sob os escombros, o que lhes permitiu sobreviver", explicou Roberto Carminucci, coordenador da equipe de resgate. Todos os sobreviventes estão em bom estado de saúde, apesar das baixas temperaturas que precisaram suportar, e contaram ter feito uma fogueira para resistir.

"Vimos fumaça, havia alguns pequenos incêndios dentro dos escombros cobertos por metros de neve, e deduzimos que, se havia fogo, havia ar, então começamos a escavar", contou Marco Bini, da Guarda de Finanças.

Investigação

Dois dias depois da tragédia, o Ministério Público de Pescara abriu uma investigação judicial por "homicídio culposo", já que se suspeita que ocorreu negligência por parte dos administradores do hotel, assim como das autoridades locais, ao autorizar a abertura do estabelecimento.