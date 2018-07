Descartado resgate por via aquática na Tailândia

00:00 · 07.07.2018

Equipes de busca espalharam vários cilindros de oxigênio ao longo da caverna, onde até um mergulhador experiente morreu no percurso por falta de ar ( FOTO: AFP )

Mae Sai. A retirada por mergulho dos 12 meninos e seu treinador de uma caverna inundada na Tailândia "não é aconselhável", anunciaram, na sexta, as autoridades após a morte de um ex-membro da Marinha tailandesa que trabalhava na operação de resgate. "As crianças não podem mergulhar", explicou Narongsak Osottanakorn, governador da província de Chiang Rai.

As autoridades reconhecem que o tempo para o resgate do grupo preso na caverna de Thuam Lang, localizada no norte da Tailândia, na fronteira com Mianmar, é limitado.

Além disso, a morte do socorrista mostra a dificuldade de um resgate sem colocar em perigo a vida dos meninos e de seu treinador de futebol, presos há duas semanas na caverna.

Cilindros de oxigênio foram espalhados ao longo da caverna para tentar abastecer as crianças e seus acompanhantes, incluindo o treinador. A meteorologia prevê a volta das chuvas torrenciais nesta região montanhosa.

A informação foi divulgada poucas horas depois da morte do mergulhador tailandês. "Após ter entregue uma reserva de oxigênio, ficou sem ar em seu retorno", declarou o vice-governador da província de Chiang Rai, Passakorn Boonyaluck. "Perdeu a consciência no caminho de volta, seu companheiro de mergulho tentou ajudá-lo e carregá-lo", revelou a Marinha.

Um mergulhador experiente precisa de 11 horas para fazer uma viagem de ida e volta até o local: seis de ida e cinco para volta, graças à ajuda da corrente. O trajeto inclui passagens estreitas e trechos sob a água.

Já o bilionário Elon Musk, dono da fabricante de carros elétricos Tesla, anunciou que vai enviar engenheiros de suas companhias SpaceX e Boring para ajudar no resgate. "Talvez valha a pena tentar: inserir um tubo de nylon de 1 metro de diâmetro (ou um conjunto mais curto de tubos para os trechos mais difíceis) através da rede de cavernas e inflar de ar como um castelo inflável", explicou.

Naufrágio

Os corpos de 37 pessoas foram resgatados, e 18 turistas continuavam desaparecidos após o naufrágio de uma embarcação na ilha de Phuket, sul da Tailândia. A barca "Phoenix" naufragou, na quinta, com 105 pessoas a bordo, principalmente turistas chineses, em meio a uma tempestade com ondas de até 5 metros.

O governo da Tailândia abriu uma investigação sobre o motivo da viagem, apesar de ter emitido o alerta sobre o mau tempo.