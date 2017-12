Descarrilamento mata ao menos seis na área de Seattle

00:00 · 19.12.2017 / atualizado às 09:27

Clique na imagem para ampliar

DuPont/Seattle. Um trem de passageiros da empresa Amtrak descarrilou em uma ponte sobre uma rodovia na região de Seattle, no Estado americano de Washington, ontem, deixando ao menos seis mortos, segundo autoridades relataram.

O porta-voz do xerife local disse que o descarrilamento "deixou múltiplas fatalidades".

A rede CHI Franciscan Health informou que 77 pessoas foram levadas para hospitais da região -quatro em estado grave. Outros 20 feridos receberam atendimento no Centro Médico do Exército Magigan, em Tacoma.

O descarrilamento ocorreu na cidade vizinha de DuPont (a 64 km de Seattle), em uma ponte que passa sobre a Interestadual 5, uma das rodovias mais movimentadas da região.

Um dos vagões ficou dependurado para fora da ponte. Veículos que trafegavam pela estrada foram atingidos, e a rodovia ficou interditada durante grande parte do dia de ontem.

Autoridades informaram que a bordo estavam 77 passageiros e cinco tripulantes. Até a conclusão desta edição, não havia sido informada a causa do acidente.

O passageiro Chris Karnes afirmou à emissora local Kiro 7 que os usuários foram forçados a quebrar janelas do trem para escapar, uma vez que as portas de emergência não funcionaram corretamente. "Tínhamos acabado de passar pela cidade de DuPont e parecia que estávamos fazendo uma curva", disse Karnes. "De repente, sentimos uma batida e ouvimos o barulho, e parecia que estávamos descendo uma montanha". O trem partiu de Seattle às 6h locais (11h em Fortaleza) e deveria chegar em Portland, no Estado vizinho do Oregon, às 9h20 (14h20 na cidade de Fortaleza).

Viagem inaugural

Foi a viagem inaugural de uma nova ferrovia entre as cidades de Tacoma e Olympia, como parte de um projeto para reduzir o tempo de viagem.

A nova rota coloca os trens ao longo da Interestadual 5, eliminando um gargalo para trens em Tacoma e permitindo que as composições atinjam velocidade de até 127 km/h, segundo o Departamento de Transporte de Washington. Não está claro se o descarrilamento, que ocorreu em uma época de movimento intenso devido às viagens de fim de ano, tem alguma relação com a nova rota. Em comunicado, o departamento estadual disse que a ferrovia passou por "semanas de inspeções e testes".

O projeto da nova rota custou US$ 180,7 milhões (R$ 595 milhões) e foi financiado pela Administração Ferroviária Federal.

A obra foi feita pela Sound Transit, que administra a ferrovia e o transporte público da região de Seattle.