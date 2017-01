Desabamento mata 30 no Irã

00:00 · 20.01.2017 / atualizado às 00:07

Teerã Um edifício de 17 andares no qual dezenas de bombeiros tentavam apagar um incêndio desabou ontem em Teerã, capital do Irã, e deixou dezenas de feridos.

Uma TV estatal iraniana afirmou que 30 bombeiros morreram no desabamento, sem, contudo, informar a fonte. O prefeito de Teerã, Mohammad Bagher Ghalibaf, disse à imprensa que mais de 20 corpos foram retirados dos escombros.

A agência estatal de notícias informou que 45 bombeiros ficaram feridos.

O prédio, construído em 1962 e que abrigava um centro comercial e ateliês têxteis, foi esvaziado momentos antes do desabamento, mas dezenas de bombeiros estavam em seu interior tentando apagar as chamas.

Antes do desabamento do edifício Plasco, um dos mais antigos da capital iraniana, o incêndio deixou 30 pessoas feridas. Moradores do bairro onde o prédio desabou foram retirados de suas casas pela polícia devido ao risco de explosões provocadas por vazamentos de gás.

"Havíamos advertido várias vezes os responsáveis do edifício" de que não era seguro, declarou um porta-voz dos bombeiros, Jalal Maleki, lamentando que não tenham levado em conta as advertências.

Ele cita ainda a quantidade de roupas armazenadas nas escadas, "o que é contrário às normas de segurança".

O incêndio durou quatro horas. Foi declarado no nono andar e se propagou até o 15º, segundo os bombeiros.

Antes do desabamento, a televisão divulgou imagens nas quais enormes chamas saíam dos últimos andares. O edifício foi construído pelo empresário judeu Habibollah Elghanian, que, depois da Revolução Islâmica de 1979, foi condenado à morte e executado por seus supostos vínculos com Israel.