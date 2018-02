Democratas rebatem texto republicano sobre a Rússia

00:00 · 26.02.2018

Washington. Os congressistas democratas americanos publicaram sua resposta a um polêmico memorando redigido pelos republicanos, no qual acusavam de parcialidade e de abuso de poder a condução da investigação sobre ingerência russa na eleição presidencial de 2016.

"Os oficiais do FBI e do Departamento de Justiça não 'abusaram' do processo da Lei de Vigilância da Inteligência Estrangeira (Fisa), omitiram informação importante, ou obtiveram essa ferramenta para espionar a campanha de Trump", defende o texto dos democratas.

Em seu memorando, conhecido no início do mês apesar das objeções do FBI e do Departamento de Justiça, os republicanos afirmaram que a investigação estimulou o FBI a espionar Carter Page, ex-assistente de campanha de Donald Trump.