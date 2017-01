Declarações de Trump causam mal-estar na UE

00:00 · 17.01.2017

Washington/Berlim. Uma série de declarações de Donald Trump, presidente eleito dos EUA, causou mal-estar com aliados europeus ontem, quatro dias antes de sua posse. Trump falou ao jornal alemão "Bild" e ao britânico "Times", suas primeiras entrevistas com veículos europeus desde sua eleição, em novembro do ano passado.

Ele criticou a Otan (aliança militar ocidental) e a entrada de refugiados na Alemanha. Por outro lado, o presidente eleito elogiou a recente decisão britânica de deixar a União Europeia.

Trump será o primeiro líder americano desde a Segunda Guerra Mundial (1939-1945) a não apoiar o projeto de integração europeia, segundo o diário americano "Washington Post". Em relação à Otan, por exemplo, o republicano afirmou que é obsoleta porque não enfrenta o terrorismo.

Ele também disse que os membros da aliança não contribuem de maneira justa, referindo-se a quanto do orçamento diferentes países investem. Os EUA arcam com cerca de 70% dos gastos. Trump disse ainda que a política alemã de abrir as fronteiras para refugiados foi um "erro catastrófico", em uma crítica à chanceler Angela Merkel, que ele descreveu, por outro lado, como uma "líder fantástica".

"Acho que ela cometeu um erro bastante catastrófico que foi receber todos esses 'ilegais', você sabe, receber todas as pessoas de onde quer que eles tenham vindo", disse.

Quase 900 mil refugiados chegaram à Alemanha em 2015, a maior parte sírios. Críticos do governo alemão relacionam a chegada de migrantes com ataques terroristas, como a morte de 12 pessoas em um mercado de Berlim, em dezembro.

Um porta-voz de Merkel disse que a chanceler "leu com interesse" as declarações de Trump.

"Penso que nós, europeus, temos nosso destino em nossas próprias mãos", rebateu Merkel.

Fontes no governo alemão afirmaram que Merkel planeja um encontro com Trump nos próximos meses. Eles conversaram apenas uma vez desde as eleições em 2016.

Mas o desgosto não ficou restrito à Alemanha. Frank-Walter Steinmeier, ministro alemão de Relações Exteriores, disse que chanceleres de outros países-membros da UE estão receosos com as declarações de Trump.

O bloco também incomodou-se com as afirmações defendendo a cobrança de impostos de 35% sobre montadoras de veículos, como a alemã BMW, caso produzam fora dos EUA. Montadoras alemãs venderam aproximadamente 1,3 milhão de veículos nos EUA em 2016.

A União Europeia "não precisa de conselhos externos" para tomar suas decisões, afirmou o presidente francês, François Hollande, em resposta às críticas de Donald Trump.

"Afirmo aqui: a Europa estará sempre disposta a continuar com a cooperação transatlântica, mas esta será determinada em função de seus interesses e seus valores. Não precisa de conselhos externos para lhe dizer o que tem que fazer", declarou Hollande, ao condecorar, em Paris, a embaixadora americana em fim de missão, Jane Hartley.

A Otan reiterou também ontem sua "confiança absoluta" no compromisso dos Estados Unidos com a Aliança Atlântica, apesar das críticas.

A organização transatlântica ressaltou as declarações em dezembro de seu secretário-geral, Jens Stoltenberg, que mostrou sua confiança de que os "EUA manterão seu forte compromisso na Otan (...) e nas garantias de segurança para a Europa".

Após um encontro com Stoltenberg, o chefe da diplomacia alemã expressou certa inquietação na Otan pelas palavras do próximo presidente americano.

"As declarações do presidente eleito Trump, que considera a Otan obsoleta, foram recebidas com preocupação", disse Steinmeier, em Bruxelas.

Para ele, as declarações de Trump entram "em contradição com o que o (próximo) secretário de Defesa americano disse durante sua audiência em Washington há apenas alguns dias".

Apenas cinco dos 28 países da Otan (Estados Unidos, Reino Unido, Estônia, Grécia e Polônia) destinam ao menos 2% de seu PIB a gastos militares, como pede a Aliança Atlântica.

O ministro das Relações Exteriores espanhol, Alfonso Dastis, convocou, por sua vez, a esperar que Trump assuma seu cargo, no dia 20 de janeiro. "À medida que Donald Trump for conhecendo a UE e a Otan de dentro e participando de seus trabalhos, eu espero que mude de opinião", disse em Bruxelas.

Nesta linha, seu colega belga, Didier Reynders, afirmou que a cúpula da Otan, prevista para acontecer em Bruxelas, será a ocasião de abordar "realmente" a situação com Trump.

Impróprio

O secretário de Estado americano, John Kerry, classificou como inapropriadas as declarações de Trump, sobre a "corajosa" Angela Merkel. Kerry defendeu a União Europeia, Merkel e a política alemã sobre os refugiados.