Contra abusos, papa recebe cúpula católica dos EUA

00:00 · 14.09.2018

Pontífice ouviu líderes do clero norte-americano sobre a onda de denúncias de crimes sexuais envolvendo o clero, que mancha a imagem do catolicismo ( FOTO: AFP )

Cidade do Vaticano. O papa Francisco se reuniu, ontem, com a liderança da Igreja Católica dos EUA, que pedem ao Vaticano respostas sobre uma nova onda de denúncias devastadoras de abusos sexuais por parte do clero. O pontífice recebeu o presidente da Conferência Episcopal dos EUA, o cardeal Daniel DiNardo, seu vice-presidente, arcebispo José Horacio Gómez, e o secretário-geral, o bispo Brian Bransfield. Eles foram acompanhados pelo arcebispo de Boston, Sean O'Malley, presidente da Comissão Pontifícia para a Proteção de Menores e conselheiro próximo de Francisco.

O'Malley foi visto por uma repórter deixando o Vaticano mais de uma hora após o início desta reunião, mas a direção do episcopado americano evitou as câmeras. Uma pesquisa divulgada na quarta-feira (12) pela rede de televisão CNN revelou um declínio na popularidade do papa nos EUA. Só metade dos americanos (48%) o apoia, contra 72% em 2013, 1º ano do seu pontificado.

Mesmo entre os católicos americanos a aprovação também caiu, para 63%, contra 83% um ano e meio atrás, segundo a mesma pesquisa realizada com 1.000 pessoas. A publicação em agosto de um relatório sobre agressões sexuais envolvendo o clero católico na Pensilvânia, somou-se à renúncia em julho do cardeal Theodore McCarrick, acusado de abusos sexuais contra um jovem de 16 anos, que abalou toda a Igreja americana, revelando profundas divisões políticas entre os bispos.

Em seguida, um ex-embaixador da Santa Sé, monsenhor Carlo Vigano, chegou a exigir a renúncia do papa no final de agosto, acusando-o de encobrir o bispo McCarrick por cinco anos, enquanto este ex-arcebispo de Washington foi apresentado por diplomatas como um predador de seminaristas e padres.

'Má conduta'

O abuso sexual de menores cometidos por membros do clero é o "11 de setembro" da Igreja Católica, disse o monsenhor Georg Gänswein, o secretário particular do papa emérito Bento XVI, referindo-se a tantas vítimas "feridas tão gravemente e fatalmente". No fim de agosto, o cardeal DiNardo, arcebispo de Galveston-Houston, tinha expressado seu desejo de se reunir com o papa para apresentar um "plano de ação" preparado pelos bispos americanos para "facilitar a denúncia de abusos ou má conduta por parte dos mesmo".

DiNardo enfatizou que as alegações de Vigano reforçavam a necessidade de uma investigação "rápida e completa" das razões pelas quais "os graves erros morais de um bispo (McCarrick) foram tolerados por tanto tempo". Na terça, um sacerdote da arquidiocese de Galveston-Houston foi preso depois de ser acusado de abusos sexuais por um homem, agora com 36 anos, quando era um estudante do ensino médio, entre 1998 e 2001.

Em um comunicado, a arquidiocese também citou o caso de uma jovem mulher que acusou o padre de assédio em 2001. Seus pais finalmente não denunciaram o caso à polícia e após uma investigação interna o padre retomou as suas funções em 2004.Nos EUA, um grupo de 5.000 diretores de empresas católicas bloquearam US$ 820 mil de contribuições à Santa Sé.