Congo confirma 17 mortos por Ebola

00:00 · 09.05.2018

Kinshasa. A República Democrática do Congo, na África Central, "enfrenta uma nova epidemia de Ebola", que já matou 17 pessoas na província de Equateur (noroeste do país).

Uma equipe do Ministério da Saúde, apoiada pela Organização Mundial de Saúde (OMS) e pelos Médicos Sem Fronteiras, visitou a cidade de Bikoro, epicentro da epidemia.

"Nossa maior prioridade é ir a Bikoro para trabalhar com o governo da República Democrática do Congo e parceiros para reduzir a perda de vidas e sofrimento associados a este novo surto de Ebola", indicou o Dr. Peter Salama, diretor-geral adjunto da OMS. A epidemia na RDC é o 9º surto de Ebola desde a descoberta deste vírus em seu solo, em 1976. A doença foi detectada em uma área de floresta equatorial, na fronteira com o Congo-Brazzaville, a cerca de 600 km a noroeste de Kinshasa.

A última epidemia de Ebola na RDC remonta a 2017 e matou oficialmente 4 pessoas. Uma epidemia atingiu a África Ocidental entre 2013 e 2016, causando mais de 11.300 mortes.