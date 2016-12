Confrontos na RDC deixam 30 mortos

00:00 · 23.12.2016 / atualizado às 00:01

Kivu do Norte/Lisala. Ao menos treze civis da etnia Nande foram mortos em um ataque lançado na manhã de ontem por milicianos hutus contra uma aldeia em Kivu do Norte, no leste da República Democrática do Congo (RDC), informaram autoridades locais.

"Os mai-mai Nyatura atacaram a localidade de Bwalanda (80 km ao norte de Goma, capital de Kivu do Norte) e mataram treze pessoas a golpes de facão ou a tiros (...) Todas as vítimas são (da etnia) Nande", contou Alphonse Mahano, representante do governador de Kivu do Norte nesta região.

Balanço

Quatorze milicianos e três policiais morreram na quarta-feira (21) em confrontos em Lisala, noroeste da RDC, anunciou o governador da província de Mongala, Bienvenu Esimba.

"O balanço dos confrontos é de 14 milicianos da seita político-religiosa e três policiais mortos", declarou, por telefone.

Os combates foram provocados pelo ataque de adeptos de uma seita milenarista, cujo guru, Wami-Nene - que morreu na quarta-feira -, via o fim do mandato do presidente Joseph Kabila na RDC, em 20 de dezembro, como o princípio do fim dos tempos, informaram Esimba e um padre católico local.

De acordo com Esimba, os milicianos da seita, armados com fuzis Kalashnikov AK-47, queimaram 47 casas, atacaram um mercado e invadiram a sede da Comissão Eleitoral Nacional Independente (CENI), uma instituição que consideram "inútil". Os confrontos, que começaram na manhã de quarta-feira, terminaram em poucas horas, segundo o governador.

"Os policiais não conseguiram prender (o guru) porque parecia invulnerável. Foi necessária a intervenção dos militares para neutralizá-lo", disse Esimba, antes de explicar que as forças de segurança "agiram em situação de legítima defesa".

A situação voltou à normalidade somente ontem, anunciou o governador.

Situada às margens do rio Congo, em plena floresta equatorial, a 1.000 km ao nordeste de Kinshasa, Lisala é a capital da província de Mongala.