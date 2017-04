Colômbia já soma total de 314 mortes

00:00 · 08.04.2017 / atualizado às 00:54

Mocoa. Ao menos 102 crianças morreram no deslizamento de terra que devastou a cidade de Mocoa, no sul da Colômbia, em um balanço total de 314 vítimas fatais, de acordo com o último levantamento divulgado na última sexta-feira (7).

Conforme informações da Unidade Nacional para Gestão de Riscos de Desastres (UNGRD), o número de feridos mantêm-se em 332, e 247 corpos já foram entregues às famílias.

Na quinta-feira (6), a diretora do Instituto Colombiano de Bem-estar Familiar (ICBF), Cristina Plazas, afirmou que as autoridades já atenderam a mais de 1.200 crianças.

Nos abrigos há 97 mães, dentre elas algumas são gestantes, enquanto outras amamentam e cuidam dos recém-nascidos, conforme informações da Blu Radio Plazas, que fez questão de destacar que todos os menores sobreviventes estão acompanhados de algum familiar.

O desastre ocorreu por volta da meia-noite do último dia 31 pela cheia de três rios, após fortes chuvas, e afetou 45 mil dos 70 mil moradores de Mocoa, no departamento de Putumayo, segundo cálculos oficiais.

A UNGRD contabiliza pelo menos 4.506 pessoas danificadas - sem moradia e necessitando de ajuda humanitária - distribuídas nos abrigos.

O diretor de Resgate da Cruz Vermelha na Colômbia, César Urueña, contou que a primeira etapa de busca e resgate já foi finalizada, e mobilizou mais de 300 socorristas de diversos órgãos. No momento, há uma equipe de aproximadamente 140 socorristas "fazendo uma varredura", que inclui a remoção de escombros e da lama, mas focando no fornecimento de serviços básicos como água e abrigo para os sobreviventes, explicou.

Em Mocoa ainda não foi completamente restabelecida a energia elétrica, segundo o governo.

A UNGRD também assegurou que até agora receberam dados de 127 desaparecidos. Segundo a chancelaria, entre eles há três estrangeiros: um espanhol, um alemão e um equatoriano.

O Ministério de Relações Exteriores divulgou na quarta-feira a morte de uma cidadã equatoriana. Outros 25 estrangeiros, entre eles um canadense, um chileno, seis espanhóis, um turco e um israelense, conseguiram ser localizados sem dificuldades.