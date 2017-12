Clima mobiliza poder financeiro internacional

00:00 · 13.12.2017 / atualizado às 09:20

Paris. Bancos, empresas e investidores anunciaram, ontem, seus compromissos diante das alterações climáticas, especialmente o repúdio às energias fósseis, durante uma cúpula em Paris que busca mobilizar fundos para encarar o desafio global.

Dois anos após a histórica assinatura do Acordo de Paris, a reunião tentou estimular a aplicação dos objetivos adotados, apesar da saída dos Estados Unidos, decidida por Donald Trump.

O presidente francês, Emmanuel Macron, alertou que "estamos perdendo a batalha" contra o aquecimento e que é preciso entrar em uma "fase de ação".

"Não avançamos rápido o bastante, e essa é a tragédia", afirmou Macron em discurso para representantes dos 127 países, instituições internacionais e empresários. O secretário-geral da ONU, Antonio Guterres, enviou um alerta ao garantir que o mundo está "em uma guerra pela existência da vida em nosso planeta tal como a conhecemos".

Resultados

Mas a cúpula chegou a alguns resultados, a ponto de Macron ter dito, ao fim, que tinham "recuperado um pouco do terreno perdido". Ele sugeriu que a reunião seja anual.

Entre os compromissos anunciados, o Banco Mundial afirmou que vai deixar de financiar a exploração e extração de petróleo e gás a partir de 2019, e que se aproxima do objetivo de dedicar 28% de seus empréstimos à luta pelo clima até 2020. "Estamos determinados a trabalhar com todos vocês para implementar as políticas adequadas, conseguir que as forças do mercado se movam na direção correta, botar dinheiro na mesa e acelerar nossa ação", afirmou o presidente da instituição, Jim Yong Kim.

'Desgraça'

Macron convocou a cúpula em resposta à decisão de Trump em junho de deixar o Acordo de Paris, que pretende limitar o aquecimento global abaixo de +2ºC.

Participaram da cúpula chefes de Estado e de governo, entre eles, o espanhol Mariano Rajoy, o boliviano Evo Morales, a britânica Theresa May, Peña Nieto e vários presidentes africanos.

"É muito decepcionante, é pior que decepcionante, é uma desgraça, quando se leva em conta os fatos, a ciência, o senso comum, todo o trabalho que foi feito", disse o ex-secretário de Estado americano John Kerry, muito envolvido nas negociações de 2015 em Paris.

Mas Kerry se mostrou otimista: "Trump talvez tenha se retirado do Acordo de Paris, mas o povo americano, não".