China deve ter reeleição ilimitada

00:00 · 26.02.2018

Pequim. O Partido Comunista Chinês (PCC) anunciou a intenção de acabar com o limite de dois mandatos presidenciais inscrito na Constituição, o que abre o caminho para que o presidente Xi Jinping permaneça no poder por tempo indeterminado.

O comitê central do partido, que atua como uma espécie de Parlamento da instituição, quer eliminar da Constituição chinesa a menção de que um presidente "não pode exercer mais de dois mandatos consecutivos" de cinco anos.

'Preso' ao poder

Xi Jinping é presidente desde 2013 e, em tese, deveria abandonar o poder em 2023. "Acredito que vai se tornar imperador vitalício e o Mao Tsé-Tung do século XXI", disse o cientista político Willy Lam, da Universidade Chinesa de Hong Kong, em referência ao todo-poderoso fundador do regime comunista (1949).

"Se a saúde permitir, ele deseja permanecer no poder por 20 anos, ou seja, até 2032, como secretário-geral do partido e até 2033 como presidente", completou Lam, com base em fontes próximas ao governo de Pequim. Em 2033, Xi terá 80 anos.

O comitê central do PCC também propôs incluir "o pensamento de Xi Jinping" na Constituição do país, informou a agência oficial Xinhua. As propostas serão submetidas aos parlamentares chineses na sessão anual da Assembleia Nacional Popular, que começa em cinco de março.

Para permanecer indefinidamente no poder, Xi Jinping "se putiniza, menos democrático" que o presidente russo Vladimir Putin, disse o sinólogo Jean-Pierre Cabestan, da Universidade Batista de Hong Kong.

Segundo Cabestan, depois de ter colocado nos últimos cinco anos os seus aliados em postos elevados do regime, Xi deveria obter o posto de presidente da ANP para um colaborador, Li Zhanshu, sua 'eminência parda', que en 2017 se tornou o número três do governo, atrás do primeiro-ministro Li Keqiang.