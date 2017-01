Chile decreta alerta vermelho por incêndio

00:00 · 03.01.2017

Valparaíso. As autoridades chilenas decretaram, ontem, alerta vermelho diante do gigantesco incêndio florestal em um dos morros da cidade portuária de Valparaíso, que já afetou cinco casas e arrasou cerca de 50 hectares de mata.

O incêndio, na entrada da localidade de Laguna Verde, destruiu três imóveis no setor "Población Ecológica" e dois no setor de Puertas Negras. Pelo menos uma pessoa ficou ferida, segundo o último boletim do Escritório Nacional de Emergências (Onemi, na sigla em espanhol).

As altas temperaturas e o forte vento contribuíram para aumentar a extensão do novo incêndio que atinge um dos lugares mais visitados do Chile. A cidade teve o centro histórico declarado Patrimônio da Humanidade e está localizada a 120 km de Santiago.

De acordo com o Onemi, 200 pessoas foram levadas para lugares seguros, enquanto a empresa de abastecimento de energia informou que cortou o serviço para quase 48 mil clientes, por medida de segurança.

"Protocolos de emergência se encontram ativados no incêndio que afeta a comuna de Valparaíso. Minha solidariedade com as pessoas afetadas", escreveu no Twitter a presidente chilena Michelle Bachelet.